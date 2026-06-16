Schrob-/zuigmachine B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill
B 50 W Bp compacte schrob-/zuigmachine met robuuste aluminium zuigmond, D 60 schijfborstelkop, 80 Ah Li-Ion accu en tankreinigings-, auto-fill- en auto-rinse-functie.
De B 50 W Bp compacte schrob-/zuigmachine is ideaal voor efficiënte vloerreiniging en heeft een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en zuigmond zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium – voor een uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De D 60 schijfborstelkop met geïntegreerde veegfunctie zorgt voor optimale reinigingsresultaten en schone vloeren. De 80 Ah lithium-ion accu drijft de achterloopmachine aan en maakt een lange werkduur mogelijk. Het compacte ontwerp van de achterloopmachine zorgt voor een beter overzicht en wendbaarheid, zelfs in bijzonder smalle ruimtes. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting voor de gebruiker. De auto-rinse-functie maakt contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk en het auto-fill-systeem vereenvoudigt het vullen van de schoonwatertank dankzij een automatische waterstop. Schoonwater is eenvoudig bij te vullen bij elke kraan met de universele vulslang. Bovendien kunnen geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig worden bediend vanaf uw smartphone met de "Machine connect"-app.
Kenmerken en voordelen
Uiterst compacte machineGoed overzicht en uitstekende manoeuvreerbaarheid. Eenvoudige bediening, veilig en robuust om schade te voorkomen.
Connectiviteit/"Machine connect" smartphone appUitgebreide reeks functies en informatie. Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing. Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.
Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminiumRobuuste en slijtvaste componenten. Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.
Parabolische zuigbalk met Linatex zuiglippen
- Perfecte afzuiging, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten.
- Minder risico op uitglijden en minder handmatig werk.
D 60 dubbele schijfborstelkop
- Grote en effectieve werkbreedte.
- Verbeterde productiviteit en snellere reiniging.
Eco!Flow systeem
- Maakt snelheidsafhankelijke waterdosering mogelijk.
- Constante goede reinigingsresultaten, ook in bochten.
Automatisch spoelsysteem voor de tank
- Contactloze reiniging van de vuilwatertank.
- Geen spatten.
Automatisch zoetwatervulsysteem
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Tijdsbesparing tijdens het reinigingsproces, geen overlopen dankzij automatische stop.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|600
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3600
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2160
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,6 / 90
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|max. 6
|Borsteltoerental (tr/min)
|150
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|241
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|166,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij
- Lader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
- Reservoirspoelsysteem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- Bediening via app
- Auto-Fill
- Type zuigstrips: Linatex
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Perfect voor het schoonmaken van gebouwen, in de detailhandel of in openbare gebouwen.
- Geschikt voor het reinigen van vloeren in kantines, scholen en ziekenhuizen
- Voor onderhoud en tussentijdse reiniging, bijv. in openbare gebouwen