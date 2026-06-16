De B 50 W Bp compacte schrob-/zuigmachine is ideaal voor efficiënte vloerreiniging en heeft een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en zuigmond zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium – voor een uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De D 60 schijfborstelkop met geïntegreerde veegfunctie zorgt voor optimale reinigingsresultaten en schone vloeren. De 80 Ah lithium-ion accu drijft de achterloopmachine aan en maakt een lange werkduur mogelijk. Het compacte ontwerp van de achterloopmachine zorgt voor een beter overzicht en wendbaarheid, zelfs in bijzonder smalle ruimtes. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting voor de gebruiker. De auto-rinse-functie maakt contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk en het auto-fill-systeem vereenvoudigt het vullen van de schoonwatertank dankzij een automatische waterstop. Schoonwater is eenvoudig bij te vullen bij elke kraan met de universele vulslang. Bovendien kunnen geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig worden bediend vanaf uw smartphone met de "Machine connect"-app.