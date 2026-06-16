Autolaveuse aspirante B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
Autolaveuse aspirante compacte B 50 W Bp pour le nettoyage des sols avec suceur d'aspiration robuste en aluminium et tête de brossage à disques D 60, batterie Li-Ion de 90 Ah, nettoyage du réservoir et Auto-Fill/Auto-Rinse.
L'autolaveuse aspirante compacte B 50 W Bp est idéale pour un nettoyage efficace des sols et se distingue par sa conception extrêmement robuste. La tête de brossage et le suceur d'aspiration sont fabriqués à partir d'aluminium moulé sous pression durable – pour une excellente aspiration, y compris sur les surfaces structurées et dans les virages serrés. La tête de brossage à disques D 60 fiable garantit un résultat de nettoyage optimal et des sols propres. Une puissante batterie lithium-ion de 90 Ah alimente la machine autotractée et permet une grande autonomie. Le design compact de l'appareil autotracté améliore la visibilité et la maniabilité, notamment dans les espaces exigus. L'entraînement des roues facilite l'utilisation tout en réduisant l'effort physique à fournir par l'utilisateur. La fonction Auto-Rinse permet un nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale tandis que le système Auto-Fill garantit un remplissage facile du réservoir d'eau propre avec coupure automatique de l'eau. L'appoint en eau propre se fait aisément à n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel. L'application « Machine connect » permet en outre une gestion très simple des paramètres et des informations avancés via smartphone.
Caractéristiques et avantages
Machine extrêmement compacteBonne visibilité et excellente manœuvrabilité. Prise en main facile, machine sûre et résistante aux dommages.
Connectivity/application pour smartphone « Machine connect »Éventail de fonctions et d'informations avancé. Surveillance des ressources, augmentation de la productivité, animations d'information relatives à la maintenance et au dépannage. Réglage de paramètres, édition des autorisations KIK.
Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pressionComposants robustes et résistants. Moins de temps d'arrêt de la machine et productivité accrue à moindres frais.
Suceur d'aspiration parabolique avec raclettes d'aspiration en Linatex
- Aspiration parfaite, y compris sur les sols structurés et dans les virages serrés.
- Moins de risques de dérapage et moins de retouches manuelles.
Tête de brossage à double disque D 60
- Largeur de travail et efficacité élevées.
- Productivité accrue et nettoyage plus rapide.
Système Eco!Flow
- Permet un dosage de l'eau en fonction de la vitesse.
- De bons résultats de nettoyage constants, même dans les virages.
Système de nettoyage du réservoir Auto-Rinse
- Nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale.
- Sans éclaboussures.
Système de remplissage d'eau propre Auto-Fill
- Remplissage facile et rapide du réservoir d'eau propre.
- Gain de temps pendant le nettoyage, pas de débordement grâce à la coupure automatique.
Batterie lithium-ion d'une capacité de 90 Ah
- Durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue par rapport à celle des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Changement de batterie moins fréquent, frais réduits, moins de temps d'arrêt.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|600
|Largeur d'aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre/sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3600
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2160
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,6 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|150
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1400
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,6
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Poids total autorisé (kg)
|241
|Poids sans accessoires (kg)
|166,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Commande via application
- Système Auto-Fill
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage de bâtiments, de magasins ou d'établissements publics
- Pour le nettoyage des sols dans les cantines, les écoles et les hôpitaux
- Pour le nettoyage courant et le nettoyage d'appoint, par ex. dans les établissements publics