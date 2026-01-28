De krachtige tractie-aandrijving, die helpt om hellingen moeiteloos te beklimmen, is één van de meest opvallende kenmerken van onze walk-behind schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Bp Classic. De handgeleide en batterij-aangedreven machine is optimaal voorbereid voor zowel dagelijkse als moeilijke toepassingen. Zo zijn de sterk belaste onderdelen, zoals de zuigbalk en de discborstelkop, gemaakt uit stevig gegoten aluminium om op die manier een grote belasting te kunnen weerstaan. Het beproefde bedieningsconcept met veerclip achteraan de handgreep, de eenvoudige verhoging van de borsteldruk van 40 tot 68 kg voor zeer hardnekkig vuil of om te decoaten, alsook de traploos instelbare transport- en reinigingssnelheid tot 5 km/u, zijn zeer comfortabel voor de gebruikers. De grote werkbreedte van 80 cm en het reservoir van 100 liter maken langdurige en efficiënte reinigingstoepassingen mogelijk met een oppervlakteprestatie tot 4.800 m² per uur. Het intelligente concept wordt nog vervolledigd met de Home Base adapter, waarmee de gebruiker de manuele reinigingsuitrusting kan meenemen, waardoor de efficiënte en het comfort voor de gebruiker nog beduidend wordt verhoogd.