Schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Bp Classic
Een werkbreedte van 80 cm en een reservoir van 100 liter garanderen een efficiënte en langdurige reiniging met deze batterij-aangedreven walk-behind schrob-/zuigmachine.
De krachtige tractie-aandrijving, die helpt om hellingen moeiteloos te beklimmen, is één van de meest opvallende kenmerken van onze walk-behind schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Bp Classic. De handgeleide en batterij-aangedreven machine is optimaal voorbereid voor zowel dagelijkse als moeilijke toepassingen. Zo zijn de sterk belaste onderdelen, zoals de zuigbalk en de discborstelkop, gemaakt uit stevig gegoten aluminium om op die manier een grote belasting te kunnen weerstaan. Het beproefde bedieningsconcept met veerclip achteraan de handgreep, de eenvoudige verhoging van de borsteldruk van 40 tot 68 kg voor zeer hardnekkig vuil of om te decoaten, alsook de traploos instelbare transport- en reinigingssnelheid tot 5 km/u, zijn zeer comfortabel voor de gebruikers. De grote werkbreedte van 80 cm en het reservoir van 100 liter maken langdurige en efficiënte reinigingstoepassingen mogelijk met een oppervlakteprestatie tot 4.800 m² per uur. Het intelligente concept wordt nog vervolledigd met de Home Base adapter, waarmee de gebruiker de manuele reinigingsuitrusting kan meenemen, waardoor de efficiënte en het comfort voor de gebruiker nog beduidend wordt verhoogd.
Kenmerken en voordelen
Sterk belaste onderdelen zoals de zuigbalk en de borstelkop zijn gemaakt uit hoogwaardig aluminiumRobuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval. Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Borsteldruk kan op 2 niveaus worden aangepastKan manueel worden verhoogd van stanadard 40 tot 68 kilogram indien nodig. Lagere borsteldruk voor lichtere vervuiling of voor gevoelige vloeren. Hogere borsteldruk voor hardnekkig vuil of om te decoaten.
Efficiënte en krachtige tractiemotor van 300 WattHet helpt ook om gemakkelijk hellingen te beklimmen en bespaart de gebruiker energie. De rijsnelheid kan worden aangepast via een toegankelijke potentiometer.
Gekleurde, duidelijk zichtbare bedieningselementen
- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de trainingstijd.
Intelligent Home Base-systeem
- Opties om manuele reinigingsuitrusting te kunnen bevestigen zoals haken, containers, mops, enz.
Goedkope machine uit de Classic-reeks
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|810
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1090
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|100 / 100
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2400
|Batterij (V)
|24
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Max. vermogen (W)
|max. 1900
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|435
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|110,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor de onderhoudsreiniging in de detailhandel, doe-het-zelf-zaken, shoppingcentra, de industrie, en luchthavens.