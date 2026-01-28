Autolaveuse aspirante BD 80/100 W Classic Bp
80 cm de largeur de travail et 100 litres de capacité de réservoir garantissent un nettoyage efficace et prolongé avec notre autolaveuse autotractée fonctionnant sur batterie BD 80/100 W Bp Classic.
Le puissant moteur de traction qui aide à franchir aisément même les terrains en pente compte parmi les caractéristiques les plus marquantes de notre autolaveuse autotractée BD 80/100 W Bp Classic. L'appareil à guidage manuel et fonctionnant sur batterie est parfaitement préparé aux interventions quotidiennes même les plus exigeantes. Les composants fortement sollicités tels que le suceur d'aspiration et la tête de brosse-disque sont par exemple fabriqués en aluminium massif moulé sous pression et résistent donc même aux charges importantes. Très confortables pour l'utilisateur : le concept de commande éprouvé avec l'étrier de ressort situé à l'arrière de la poignée, l'augmentation simple de la pression des brosses de 40 à 68 kilogrammes en cas de saleté particulièrement tenace ou pour le décapage ainsi que la vitesse de transport et de nettoyage réglable en continu jusqu'à 5 km/h. La grande largeur de travail de 80 centimètres et le réservoir de 100 litres permettent des interventions de nettoyage prolongées et efficaces et des rendements surfaciques jusqu'à 4 800 m² par heure. Le concept élaboré est complété par l'adaptateur Home Base qui permet d'emporter des équipements de nettoyage manuels, contribuant ainsi à une efficacité encore plus élevée et augmentant considérablement le confort pour l'utilisateur.
Caractéristiques et avantages
Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d’aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gammeConcept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance. Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
2 niveaux de réglage pour la pression des brossesPossibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin. Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles. Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Moteur de traction efficace et puissant de 300 WAide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur. Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
- Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|810
|Largeur d'aspiration (mm)
|1090
|Réservoir eau propre/sale (l)
|100 / 100
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2400
|Batterie (V)
|24
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Poids total autorisé (kg)
|435
|Poids sans accessoires (kg)
|110,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage courant dans les boutiques, les grandes surfaces de bricolage, les centres commerciaux, les entreprises, l'industrie et les aéroports