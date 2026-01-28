Le puissant moteur de traction qui aide à franchir aisément même les terrains en pente compte parmi les caractéristiques les plus marquantes de notre autolaveuse autotractée BD 80/100 W Bp Classic. L'appareil à guidage manuel et fonctionnant sur batterie est parfaitement préparé aux interventions quotidiennes même les plus exigeantes. Les composants fortement sollicités tels que le suceur d'aspiration et la tête de brosse-disque sont par exemple fabriqués en aluminium massif moulé sous pression et résistent donc même aux charges importantes. Très confortables pour l'utilisateur : le concept de commande éprouvé avec l'étrier de ressort situé à l'arrière de la poignée, l'augmentation simple de la pression des brosses de 40 à 68 kilogrammes en cas de saleté particulièrement tenace ou pour le décapage ainsi que la vitesse de transport et de nettoyage réglable en continu jusqu'à 5 km/h. La grande largeur de travail de 80 centimètres et le réservoir de 100 litres permettent des interventions de nettoyage prolongées et efficaces et des rendements surfaciques jusqu'à 4 800 m² par heure. Le concept élaboré est complété par l'adaptateur Home Base qui permet d'emporter des équipements de nettoyage manuels, contribuant ainsi à une efficacité encore plus élevée et augmentant considérablement le confort pour l'utilisateur.