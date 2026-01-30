Schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Onze achterloopschrobzuigmachine BD 80/100 W Bp Pack Classic is volledig uitgerust met accu en acculader. Met 80 cm werkbreedte en 100 liter tank voor lange inzettijden
Met onze handgeleide achterloopschrobzuigmachine BD 80/100 W Bp Pack Classic is niet alleen de krachtige accu al aan boord, maar wordt ook de bijpassende acculader meegeleverd. Om zelfs de zwaarste klussen aan te kunnen, zijn zwaarbelaste onderdelen zoals de schijfborstelkop en de wisser gemaakt van massief gegoten aluminium. De krachtige tractieaandrijving, waarmee u moeiteloos hellingen beklimt, het uitstekende overzicht en de eenvoudige bediening dragen bij aan het hoge gebruiksgemak. Met een werkbreedte van 80 centimeter, een tankinhoud van 100 liter en de traploos variabele transport- en reinigingssnelheid tot 5 km/u is een oppervlakteprestatie tot 4800 m² per uur mogelijk. Voor het verwijderen van intensief vuil kan de contactdruk van de schijfborstels handmatig worden aangepast van 40 tot 68 kg. Het bevestigen van extra schoonmaakapparatuur wordt eenvoudig gerealiseerd met de geïntegreerde Home Base-adapter.
Kenmerken en voordelen
Sterk belaste onderdelen zoals de zuigbalk en de borstelkop zijn gemaakt uit hoogwaardig aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Borsteldruk kan op 2 niveaus worden aangepast
- Kan manueel worden verhoogd van stanadard 40 tot 68 kilogram indien nodig.
- Lagere borsteldruk voor lichtere vervuiling of voor gevoelige vloeren.
- Hogere borsteldruk voor hardnekkig vuil of om te decoaten.
Efficiënte en krachtige tractiemotor van 300 Watt
- Het helpt ook om gemakkelijk hellingen te beklimmen en bespaart de gebruiker energie.
- De rijsnelheid kan worden aangepast via een toegankelijke potentiometer.
Gekleurde, duidelijk zichtbare bedieningselementen
- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de trainingstijd.
Intelligent Home Base-systeem
- Opties om manuele reinigingsuitrusting te kunnen bevestigen zoals haken, containers, mops, enz.
Goedkope machine uit de Classic-reeks
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|810
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1090
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|100 / 100
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2400
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 170
|Looptijd batterij (u)
|max. 3
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1650
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Max. vermogen (W)
|max. 1900
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|435
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|110,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, gebogen vorm
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor de onderhoudsreiniging in de detailhandel, doe-het-zelf-zaken, shoppingcentra, de industrie, en luchthavens.