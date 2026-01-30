Met onze handgeleide achterloopschrobzuigmachine BD 80/100 W Bp Pack Classic is niet alleen de krachtige accu al aan boord, maar wordt ook de bijpassende acculader meegeleverd. Om zelfs de zwaarste klussen aan te kunnen, zijn zwaarbelaste onderdelen zoals de schijfborstelkop en de wisser gemaakt van massief gegoten aluminium. De krachtige tractieaandrijving, waarmee u moeiteloos hellingen beklimt, het uitstekende overzicht en de eenvoudige bediening dragen bij aan het hoge gebruiksgemak. Met een werkbreedte van 80 centimeter, een tankinhoud van 100 liter en de traploos variabele transport- en reinigingssnelheid tot 5 km/u is een oppervlakteprestatie tot 4800 m² per uur mogelijk. Voor het verwijderen van intensief vuil kan de contactdruk van de schijfborstels handmatig worden aangepast van 40 tot 68 kg. Het bevestigen van extra schoonmaakapparatuur wordt eenvoudig gerealiseerd met de geïntegreerde Home Base-adapter.