Notre autolaveuse aspirante autotractée à guidage manuel BD 80/100 W Bp Pack Classic dispose non seulement d'une batterie puissante embarquée, le chargeur adapté est également fourni. Afin de pouvoir résister aux interventions de travail les plus exigeantes à tout moment, les composants particulièrement sollicités tels que la tête de brossage à disque et le suceur d'aspiration sont fabriqués en aluminium massif moulé sous pression. La puissante traction qui aide à franchir aisément même les terrains en pente, la très bonne visibilité ainsi que l'utilisation facile contribuent à un niveau élevé de convivialité. Avec une largeur de travail de 80 centimètres, un volume de réservoir de 100 litres et une vitesse de transport et de nettoyage réglable en continu jusqu'à 5 km/h, un rendement surfacique jusqu'à 4 800 m² par heure est possible. Lorsqu'il s'agit d'éliminer des saletés particulièrement incrustées, la pression de contact des brosses-disques est ajustable manuellement de 40 à 68 kilogrammes. Le transport d'équipements de nettoyage supplémentaires est possible sans problèmes grâce à l'adaptateur Home Base intégré.