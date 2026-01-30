Autolaveuse aspirante BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Entièrement équipée avec batterie et chargeur : notre autolaveuse aspirante autotractée BD 80/100 W Bp Pack Classic. Avec 80 cm de largeur de travail et réservoir de 100 litres pour des durées de fonctionnement prolongées.
Notre autolaveuse aspirante autotractée à guidage manuel BD 80/100 W Bp Pack Classic dispose non seulement d'une batterie puissante embarquée, le chargeur adapté est également fourni. Afin de pouvoir résister aux interventions de travail les plus exigeantes à tout moment, les composants particulièrement sollicités tels que la tête de brossage à disque et le suceur d'aspiration sont fabriqués en aluminium massif moulé sous pression. La puissante traction qui aide à franchir aisément même les terrains en pente, la très bonne visibilité ainsi que l'utilisation facile contribuent à un niveau élevé de convivialité. Avec une largeur de travail de 80 centimètres, un volume de réservoir de 100 litres et une vitesse de transport et de nettoyage réglable en continu jusqu'à 5 km/h, un rendement surfacique jusqu'à 4 800 m² par heure est possible. Lorsqu'il s'agit d'éliminer des saletés particulièrement incrustées, la pression de contact des brosses-disques est ajustable manuellement de 40 à 68 kilogrammes. Le transport d'équipements de nettoyage supplémentaires est possible sans problèmes grâce à l'adaptateur Home Base intégré.
Caractéristiques et avantages
Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d’aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
2 niveaux de réglage pour la pression des brosses
- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Moteur de traction efficace et puissant de 300 W
- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
- Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|810
|Largeur d'aspiration (mm)
|1090
|Réservoir eau propre/sale (l)
|100 / 100
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2400
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1650
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Poids total autorisé (kg)
|435
|Poids sans accessoires (kg)
|110,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, coudé
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage courant dans les boutiques, les grandes surfaces de bricolage, les centres commerciaux, les entreprises, l'industrie et les aéroports