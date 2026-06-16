Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack Classic +D75
Opzit-schrobzuigmachine uitgerust met een 110 l schoon- en vuilwatertank, discborstelkop met 75 cm werkbreedte, AGM-accu en acculader.
Een meertalig display, de slimme EASY Operation-draaiknop en kleurgecodeerde bedieningselementen: onze opzit-schrobzuigmachine B 110 R Classic overtuigt met zijn gebruiksvriendelijke bedieningsconcept en tegelijkertijd uitstekende reinigingsresultaten op middelgrote oppervlakken. Dit wordt verzekerd door de beproefde discborsteltechnologie en de zuigmond van hoogwaardig gegoten aluminium met marktleidende zuigprestaties. Standaard uitgerust met een krachtige 170 Ah AGM-accu, bijpassende acculader en Kärchers zuinige eco!efficiency-modus, biedt de machine een oppervlakteprestatie tot 4.500 m²/u en een zeer stille werking. De royale tanks van 110 liter voor schoon- en vuilwater maken langere werkzaamheden mogelijk, terwijl een dagrijlicht zorgt voor een hoge mate van actieve en passieve veiligheid. Bovendien helpt het intelligente KIK-sleutelsysteem, voor individuele toewijzing van toegangsrechten, om bedieningsfouten effectief te voorkomen.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Groot kleurendisplay
- Geen afzonderlijk oplaadapparaat nodig.
- Prettige en eenvoudige bediening.
- In te stellen op verschillende batterijtypen.
Gerbuiksvriendelijk
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Borstelmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|950
|Schoon-/vuilwaterreservoir ( )
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 170
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|230
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50
|Snelheid (km/u)
|max. 6
|Stijgingspercentage (%)
|max. 10
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Gangpad draaibreedte (cm)
|175
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|379
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
Uitvoering
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
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Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen