Een meertalig display, de slimme EASY Operation-draaiknop en kleurgecodeerde bedieningselementen: onze opzit-schrobzuigmachine B 110 R Classic overtuigt met zijn gebruiksvriendelijke bedieningsconcept en tegelijkertijd uitstekende reinigingsresultaten op middelgrote oppervlakken. Dit wordt verzekerd door de beproefde discborsteltechnologie en de zuigmond van hoogwaardig gegoten aluminium met marktleidende zuigprestaties. Standaard uitgerust met een krachtige 170 Ah AGM-accu, bijpassende acculader en Kärchers zuinige eco!efficiency-modus, biedt de machine een oppervlakteprestatie tot 4.500 m²/u en een zeer stille werking. De royale tanks van 110 liter voor schoon- en vuilwater maken langere werkzaamheden mogelijk, terwijl een dagrijlicht zorgt voor een hoge mate van actieve en passieve veiligheid. Bovendien helpt het intelligente KIK-sleutelsysteem, voor individuele toewijzing van toegangsrechten, om bedieningsfouten effectief te voorkomen.