Un afficheur multilingue, l'interrupteur EASY Operation ingénieux, des éléments de commande à code couleurs : notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Classic séduit par son concept d'utilisation convivial tout en délivrant d'excellents résultats de nettoyage sur les superficies moyennes. Ceci grâce à la technologie à brosse-disque éprouvée et au suceur d'aspiration fabriqué en aluminium moulé sous pression haut de gamme offrant la meilleure puissance d'aspiration du marché. Équipée de série d'une puissante batterie AGM de 170 Ah, du chargeur assorti et du mode eco!efficiency économique de Kärcher, cette laveuse de sols s'illustre en outre par des rendements surfaciques jusqu'à 4 500 mètres par heure et un fonctionnement très silencieux. Les généreux réservoirs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale permettent aisément les utilisations prolongées tandis que des feux de circulation diurne garantissent un degré élevé de sécurité active et passive. De plus, le système à clé KIK intelligent pour une attribution individuelle des droits d'accès aux fonctions de la machine contribue efficacement à la prévention des erreurs de manipulation.