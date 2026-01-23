Schrob-/zuigmachine BD 50/50 C Bp Classic
De BD 50/50 C Bp Classic is een betaalbare, compacte schrob-/zuigmachine met batterijaandrijving op instapniveau. De machine heeft een oppervlakteprestatie tot 2000 m²/u.
De BD 50/50 C Bp Classic biedt een goed zicht op het te reinigen oppervlak dankzij het compacte formaat van de batterij-aangedreven schrob-/zuigmachine met geavanceerde disctechnologie. De bediening van de machine is net zo duidelijk als het zicht met het EASY Operation-bedieningspaneel van Kärcher. Het aantal bedieningselementen is teruggebracht tot de belangrijkste instellingen en functies zodat gebruikers na een korte training aan de slag kunnen. We bevelen de BD 50/50 C Bp Classic aan voor gebruik in supermarkten, hotels en zorginstellingen.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust met elektromagneetventielen en een transportwiel voor een maximaal comfort.Elektromagneetventielen voor het automatisch afsluiten van het water nadat de dodemansschakelaar is losgelaten. Met het uitklapbare transportwieltje kan u de tweestapsmethode comfortabel uitvoeren. Het uitklapbare transportwieltje vergemakkelijkt het transport van de machine aanzienlijk.
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-PanelZelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Aantrekkelijk geprijsd instapmodelZeer goede prijs-/prestatieverhouding. Teruggebracht tot de belangrijkste functies.
Grote tankinhoud met toch compacte afmetingen
- Bijzonder wendbaar.
- Biedt een zeer goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
Groot batterijvak voor alle gangbare vloeren
- Gemakkelijk toegankelijk batterijvak voor snelle batterijwissel.
- Ook geschikt voor meerploegensystemen.
Homebasesysteem
- Mogelijkheden om overige toebehoren of werktuigen te plaatsen.
- Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden.
EASY-Operation-Panel
- Bediening via één schakelaar.
- Bijzonder eenvoudig te gebruiken.
Eenvoudige toewijziging van functies met de bedieningselementen in het geel.
- Geringe inleertijd ook voor ongeschoold personeel.
Robuuste bedieningselementen met lange levensduur
- Geschikt voor dagelijks gebruik.
- Zeer lange levensduur.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|900
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2040
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1200
|Batterij (V)
|24
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1240
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|Geluidsniveau (dB(A))
|66 - 66
|Max. vermogen (W)
|max. 1100
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|52
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Zuigbalk, V-Vormig
Uitvoering
- 2-tank-systeem