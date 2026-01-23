Avec la BD 50/50 C Bp Classic, vous disposez toujours d'une vue optimale sur la surface à nettoyer. Cela est garanti par les faibles dimensions de cette autolaveuse aspirante compacte, fonctionnant sur batterie et dotée d'une technologie à disque élaborée. Si la vue d'ensemble est excellente, l'utilisation est, quant à elle, extrêmement simple grâce au panneau EASY Operation de Kärcher. Les options de réglage et les fonctions de la machine sont en outre réduites à l'essentiel, supprimant ainsi les phases d'apprentissage chronophages. Nous recommandons la BD 50/50 C Bp Classic pour l'utilisation dans les supermarchés, les hôtels ou les établissements de santé.