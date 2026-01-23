Autolaveuse aspirante BD 50/50 C Classic Bp
La BD 50/50 C Bp Classic est un modèle d'entrée de gamme abordable et compact dans la catégorie des autolaveuses aspirantes à batterie. L'appareil permet des rendements surfaciques jusqu'à 2 000 m²/h.
Avec la BD 50/50 C Bp Classic, vous disposez toujours d'une vue optimale sur la surface à nettoyer. Cela est garanti par les faibles dimensions de cette autolaveuse aspirante compacte, fonctionnant sur batterie et dotée d'une technologie à disque élaborée. Si la vue d'ensemble est excellente, l'utilisation est, quant à elle, extrêmement simple grâce au panneau EASY Operation de Kärcher. Les options de réglage et les fonctions de la machine sont en outre réduites à l'essentiel, supprimant ainsi les phases d'apprentissage chronophages. Nous recommandons la BD 50/50 C Bp Classic pour l'utilisation dans les supermarchés, les hôtels ou les établissements de santé.
Caractéristiques et avantages
Équipée d'une électrovanne et d'une roulette de transport pour plus de confortÉlectrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort. La roulette de transport repliable permet une application aisée de la méthode en deux étapes. La roulette de transport repliable facilite considérablement le transport.
Maniement simple grâce au système EASY-OperationSymboles explicites et commandes intuitives. Courte période de familiarisation avec la machine. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Modèle d’entrée de gamme avantageuxExcellent rapport qualité-prix. Réduite aux fonctionnalités essentielles.
Dimensions compactes et grand volume de réservoir
- Très agile.
- Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.
Grande case à batterie adaptée à tous les types de batteries standards
- Case à batterie facile d’accès pour un changement de batterie rapide.
- Convient également pour des opérations multiples.
Système Home Base
- Possibilité de raccorder des accessoires ou outils.
- Outils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord.
Panneau EASY Operation
- Maniement au moyen d’un seul interrupteur.
- Maniement très simple.
Association simple des fonctions grâce aux éléments de commande en jaune
- Durée de familiarisation réduite aussi pour un personnel non spécialisé.
Organes de service robustes et d’une grande longévité
- Convient à l’utilisation quotidienne.
- Excellente longévité.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|900
|Réservoir eau propre/sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2040
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1200
|Batterie (V)
|24
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1240
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66 - 66
|Puissance absorbée (W)
|max. 1100
|Poids sans accessoires (kg)
|52
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Système à deux réservoirs