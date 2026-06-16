Krachtig en batterij-aangedreven: dankzij het compacte en slanke ontwerp biedt onze zit-schrobzuigmachine B 50/70 R Classic een hoge mate van wendbaarheid en manoeuvreerbaarheid en is daardoor ook zeer gemakkelijk te transporteren. Uitgerust met een krachtige en duurzame lithium-ion-batterij met een capaciteit van 80 Ah, die op elk moment kan worden opgeladen, en een tankinhoud van 70 liter zijn ook uitgebreide toepassingen voor vloerreiniging mogelijk. Bovendien kunnen op de BD 50/70 R Classic vele nuttige en optionele uitrustingsdetails worden gemonteerd, zoals een Home Base met haken voor het meenemen van manuele reiningingstools, een voorveeg droge mop of een houder voor vuilniszakken.