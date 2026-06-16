Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Compacte, zeer wendbare zit-schrobzuigmachine BD 50/70 R Classic met 70 l tankinhoud, onderhoudsvrije lithium-ion-accu (80 Ah) en krachtig snellader.
Krachtig en batterij-aangedreven: dankzij het compacte en slanke ontwerp biedt onze zit-schrobzuigmachine B 50/70 R Classic een hoge mate van wendbaarheid en manoeuvreerbaarheid en is daardoor ook zeer gemakkelijk te transporteren. Uitgerust met een krachtige en duurzame lithium-ion-batterij met een capaciteit van 80 Ah, die op elk moment kan worden opgeladen, en een tankinhoud van 70 liter zijn ook uitgebreide toepassingen voor vloerreiniging mogelijk. Bovendien kunnen op de BD 50/70 R Classic vele nuttige en optionele uitrustingsdetails worden gemonteerd, zoals een Home Base met haken voor het meenemen van manuele reiningingstools, een voorveeg droge mop of een houder voor vuilniszakken.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige bedieningZelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Lithium-ionbatterij met lange levensduurLange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen. Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen.
discborsteltechniekRobuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop. Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte. Borstel uitwerpen met voetpedaal.
Compact en smal ontwerp
- Bijzonder wendbaar apparaat.
- Goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
- Eenvoudig te vervoeren.
Optionele toebehoren: veegmop
- Neemt droogt vuil op en ondersteunt zo de reiniging.
- Helpt blokkeringen te voorkomen in het zuigkanaal.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|70 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2805
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2000
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,6 / 90
|Looptijd batterij (u)
|max. 2
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 2
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1650
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|Geluidsniveau (dB(A))
|66
|Max. vermogen (W)
|1400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|345
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|112
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Inbegrepen bij levering
- Batterij
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-Vormig
Uitvoering
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept