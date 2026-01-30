Schrob-/zuigmachine BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
Dankzij een onderhoudsvrije AGM-accu (115 Ah), 55 l-tanks en tractieaandrijving maakt onze schrobzuigmachine BD 50/55 W Bp Pack grote, vermoeidheidsvrije reinigingswerkzaamheden mogelijk.
Met een werkbreedte van 51 centimeter en de grote tanks van 55 liter voor vers- en vuil water reinigt de veelzijdige accu-aangedreven achterloopschrobzuigmachine BD 50/55 W Bp Pack tot 2000 m² per uur. Dankzij het compacte ontwerp overtuigt hij door zijn overzichtelijke indeling en dankzij de geïntegreerde tractieaandrijving en het comfortabele vierwielsysteem ook door een eenvoudige, moeiteloze wendbaarheid. De 850 mm lange zuigmond en de schijfborstelkop met een borsteldruk van 27 kilogram zijn gemaakt van hoogwaardig, robuust en duurzaam aluminium en zorgen voor uitstekende reinigingsresultaten. Dankzij een standaard externe acculader kan de krachtige en onderhoudsvrije AGM-accu met een capaciteit van 115 Ah tijdens het dagelijkse werk bij langdurig gebruik worden opgeladen.
Kenmerken en voordelen
Optilbare aluminium borstelkopVoor uitstekende reinigingsprestaties. Uiterst robuust ontwerp. Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
Vierwielsysteem met tweewielaandrijvingZeer gemakkelijk te vervoeren. Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de fysieke inspanning aanzienlijk. Ideaal voor lange toepassingen zonder vermoeidheid.
Eenvoudige bedieningGemakkelijk op te starten machine. Vermindert opleidingsvereisten en verkort de gewenningsfasen. Bedieningsfouten zijn bijna uitgesloten dankzij het zelfverklarende concept.
Standaard gebogen zuigbalk
- Snelle droging dankzij minder restwater op gereinigde oppervlakken.
- Minimaliseert het risico van uitglijden op pas gereinigde oppervlakken.
- Verhoogt de zuigkracht en verhoogt de veiligheid.
Ergonomisch ontworpen
- Voor gebruikers van verschillende lengte.
- Verhoogt het bedieningscomfort.
- Maakt een hogere productiviteit mogelijk tijdens reinigingstoepassingen.
Robuust standaard chassis
- Hoge kwaliteit voorkomt vervormingen.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
- Verlaagt de onderhoudsintervallen en -kosten.
Uniek ontwerp van zuigsysteem
- Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden.
- Vermindert het bedrijfslawaai.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid.
Afzonderlijk vuilwatertanksysteem
- Zeer eenvoudige reiniging.
- Verhoogt de hygiëne.
Vers water dop met reinigingsmiddel dosering
- Voor een gemakkelijke en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen.
- Verlaagt het verbruik en de kosten van het reinigingsmiddel.
Praktische Home Base
- Voor het meenemen van diverse toebehoren.
- Gereedschap voor handmatige reiniging altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|55 / 55
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1530
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 105
|Looptijd batterij (u)
|max. 3
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 12
|Snelheid (km/u)
|max. 6
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (kg)
|27
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|Geluidsniveau (dB(A))
|65,2
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|240
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|153
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor schoonmaakbedrijven in publieke ruimtes en kantoren.
- Voor gebruik in hotels, catering, retail en auto concessies.
- Voor reiniging in de zorgsector, in de transportsector en in de industrie