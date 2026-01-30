Met een werkbreedte van 51 centimeter en de grote tanks van 55 liter voor vers- en vuil water reinigt de veelzijdige accu-aangedreven achterloopschrobzuigmachine BD 50/55 W Bp Pack tot 2000 m² per uur. Dankzij het compacte ontwerp overtuigt hij door zijn overzichtelijke indeling en dankzij de geïntegreerde tractieaandrijving en het comfortabele vierwielsysteem ook door een eenvoudige, moeiteloze wendbaarheid. De 850 mm lange zuigmond en de schijfborstelkop met een borsteldruk van 27 kilogram zijn gemaakt van hoogwaardig, robuust en duurzaam aluminium en zorgen voor uitstekende reinigingsresultaten. Dankzij een standaard externe acculader kan de krachtige en onderhoudsvrije AGM-accu met een capaciteit van 115 Ah tijdens het dagelijkse werk bij langdurig gebruik worden opgeladen.