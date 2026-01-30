De batterij aangedreven, handgeleide, BD 50/55 W Classic Bp schrob-zuigmachine maakt lange en moeiteloze reinigingstoepassingen mogelijk dankzij de geïntegreerde tractieaandrijving en het comfortabele vierwielsysteem. De schijfborstelkop van hoogwaardig aluminium, de gebogen 850 millimeter zuigbalk en de borsteldruk van 27 kg zorgen voor uitstekende reinigingsresultaten. De robuuste machine overtuigt bovendien door het zeer eenvoudige bedieningsconcept en de hoge gebruiksvriendelijkheid.