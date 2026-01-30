Schrob-/zuigmachine BD 50/55 W Classic Bp *EU
Dankzij een tank van 55 liter en een werkbreedte van 51 cm behaalt onze batterij aangedreven schrobzuigmachine BD 50/55 W Classic Bp een oppervlakteprestatie tot 2000 m²/u.
De batterij aangedreven, handgeleide, BD 50/55 W Classic Bp schrob-zuigmachine maakt lange en moeiteloze reinigingstoepassingen mogelijk dankzij de geïntegreerde tractieaandrijving en het comfortabele vierwielsysteem. De schijfborstelkop van hoogwaardig aluminium, de gebogen 850 millimeter zuigbalk en de borsteldruk van 27 kg zorgen voor uitstekende reinigingsresultaten. De robuuste machine overtuigt bovendien door het zeer eenvoudige bedieningsconcept en de hoge gebruiksvriendelijkheid.
Kenmerken en voordelen
Optilbare aluminium borstelkopVoor uitstekende reinigingsprestaties. Uiterst robuust ontwerp. Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
Vierwielsysteem met tweewielaandrijvingZeer gemakkelijk te vervoeren. Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de fysieke inspanning aanzienlijk. Ideaal voor lange toepassingen zonder vermoeidheid.
Eenvoudige bedieningGemakkelijk op te starten machine. Vermindert opleidingsvereisten en verkort de gewenningsfasen. Bedieningsfouten zijn bijna uitgesloten dankzij het zelfverklarende concept.
Standaard gebogen zuigbalk
- Snelle droging dankzij minder restwater op gereinigde oppervlakken.
- Minimaliseert het risico van uitglijden op pas gereinigde oppervlakken.
- Verhoogt de zuigkracht en verhoogt de veiligheid.
Ergonomisch ontworpen
- Voor gebruikers van verschillende lengte.
- Verhoogt het bedieningscomfort.
- Maakt een hogere productiviteit mogelijk tijdens reinigingstoepassingen.
Robuust standaard chassis
- Hoge kwaliteit voorkomt vervormingen.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
- Verlaagt de onderhoudsintervallen en -kosten.
Uniek ontwerp van zuigsysteem
- Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden.
- Vermindert het bedrijfslawaai.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid.
Afzonderlijk vuilwatertanksysteem
- Zeer eenvoudige reiniging.
- Verhoogt de hygiëne.
Vers water dop met reinigingsmiddel dosering
- Voor een gemakkelijke en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen.
- Verlaagt het verbruik en de kosten van het reinigingsmiddel.
Praktische Home Base
- Voor het meenemen van diverse toebehoren.
- Gereedschap voor handmatige reiniging altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|55 / 55
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1530
|Batterij (V)
|24
|Snelheid (km/u)
|max. 6
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (kg)
|27
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|Geluidsniveau (dB(A))
|65,2
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|240
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|103
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor schoonmaakbedrijven in publieke ruimtes en kantoren.
- Voor gebruik in hotels, catering, retail en auto concessies.
- Voor reiniging in de gezondheidssector, in de transportsector en in de industrie.