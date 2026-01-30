Notre autolaveuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie BD 50/55 W Classic Bp s'illustre par des composants robustes et durables tels que la tête de brossage à brosse-disque et le suceur d'aspiration (850 mm) en aluminium haut de gamme. Pas moins de 27 kilogrammes de pression de contact des brosses, des réservoirs de 55 lites et 51 centimètres de largeur de travail garantissent des résultats exceptionnels sur jusqu'à 2 000 m² par heure dans le cadre d'un nettoyage courant, par exemple dans les bâtiments publics, le commerce de détail, le secteur de la santé ou l'industrie. Ce format très compact, le système à quatre roues confortable et l'assistance fournie par la traction intégrée permettent respectivement une excellente vue sur les surfaces à nettoyer, une très bonne manœuvrabilité et des utilisations prolongées sans fatigue. Par conséquent, la BD 50/55 W Classic Bp conviviale et polyvalente est particulièrement appréciée des entreprises de nettoyage de bâtiments pour les nettoyages quotidiens.