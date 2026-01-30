De B ​​260 RI Bp Pack zit-schrobzuigmachine is speciaal ontwikkeld voor de zwaarste reinigingsklussen in industriële omgevingen. Uitgerust met een grote 630 Ah natte accu, krachtige lader, ruime 260 liter tank, tijdbesparende automatische vulfunctie, handmatig tankspoelsysteem, hulpbronbesparende reinigingsmiddeldoseerkan, werklamp en geïntegreerde zijborstel, maakt ook indruk met een zeer uitgebreid assortiment standaarduitrusting. Dankzij de geoptimaliseerde, geïntegreerde veegfunctie bespaart de nieuw ontwikkelde R 120-rolborstelkop tijdrovend handmatig vegen en vermindert tegelijkertijd het risico dat de wisser verstopt raakt. Ook de zuigbalk is nieuw ontwikkeld en qua luchtstroom geoptimaliseerd en blinkt in combinatie met de twee slijtvaste Ec-turbines uit met uitstekende zuigresultaten. Een werkbreedte van 120 centimeter en een rijsnelheid tot 10 km/u maken een hoge oppervlaktedekking in korte tijd mogelijk. Een stuurhoeksensor zorgt voor maximale veiligheid in bochten door de machine af te remmen als de snelheid te hoog is. Bij het nemen van bochten treedt een automatische optimalisatie van het toegepaste watervolume in werking.