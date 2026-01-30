L'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp Pack a été développée spécialement en vue des nettoyages les plus rudes en milieu industriel. Dotée d'une grande batterie humide de 630 Ah, d'un chargeur puissant, de généreux réservoirs de 260 litres, de la fonction Auto-Fill permettant de gagner du temps, d'un système de nettoyage manuel du réservoir, du système de dosage de détergent DOSE qui favorise le respect de l'environnement, d'un éclairage de travail et de brosses latérales intégrées, elle dispose également d'un équipement de série très complet et convaincant. La nouvelle tête de brossage à rouleaux R 120 rend obsolète le prébalayage manuel chronophage grâce à sa fonction de balayage intégrée et optimisée tout en réduisant le risque d'obstruction du suceur d'aspiration. Le suceur d'aspiration bénéficie, lui aussi, d'une nouvelle conception, dispose d'un flux d'air optimisé et s'illustre par des résultats d'aspiration exceptionnels en association avec les deux turbines Ec sans usure. Une largeur de travail de 120 centimètres ainsi qu'une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h permettent des rendements surfaciques élevés en un rien de temps. De plus, un capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale dans les virages en freinant la machine en cas de vitesse excessive. En outre, une optimisation automatique de la quantité d'eau appliquée intervient dans les virages.