Autolaveuse aspirante B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Un résultat d'aspiration optimal, une vitesse de déplacement de 10 km/h et une machine conçue pour les usages industriels rudes : l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp Pack équipée de série d'une batterie et d'un chargeur externe.
L'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp Pack a été développée spécialement en vue des nettoyages les plus rudes en milieu industriel. Dotée d'une grande batterie humide de 630 Ah, d'un chargeur puissant, de généreux réservoirs de 260 litres, de la fonction Auto-Fill permettant de gagner du temps, d'un système de nettoyage manuel du réservoir, du système de dosage de détergent DOSE qui favorise le respect de l'environnement, d'un éclairage de travail et de brosses latérales intégrées, elle dispose également d'un équipement de série très complet et convaincant. La nouvelle tête de brossage à rouleaux R 120 rend obsolète le prébalayage manuel chronophage grâce à sa fonction de balayage intégrée et optimisée tout en réduisant le risque d'obstruction du suceur d'aspiration. Le suceur d'aspiration bénéficie, lui aussi, d'une nouvelle conception, dispose d'un flux d'air optimisé et s'illustre par des résultats d'aspiration exceptionnels en association avec les deux turbines Ec sans usure. Une largeur de travail de 120 centimètres ainsi qu'une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h permettent des rendements surfaciques élevés en un rien de temps. De plus, un capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale dans les virages en freinant la machine en cas de vitesse excessive. En outre, une optimisation automatique de la quantité d'eau appliquée intervient dans les virages.
Caractéristiques et avantages
Nouvelle tête de brossage à rouleauxRésultat de nettoyage perfectionné et prévention des obstructions du suceur d'aspiration. Changement de rouleau en un clin d'œil et sans outils. Excellents résultats de nettoyage.
Vitesse de déplacement de 10 km/hPermet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides. Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages. Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.
2 turbines de sérieRésultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports. Turbines Ec sans usure. Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.
Suceur d'aspiration industriel soudé
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- Suspension robuste en parallélogramme avec fonction de contournement des obstacles.
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (cm)
|120
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1420
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1420
|Largeur d'aspiration (cm)
|134
|Réservoir eau propre/sale ( )
|260 / 260
|Cuve à déchets (l)
|32
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 12000
|Rendement surfacique pratique (m²)
|8400
|Type de batterie
|Entretien réduit
|Batterie (V/Ah)
|36 / 630
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 12
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 10
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 15
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1250
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Largeur d'allée pour demi-tour (cm)
|212
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 9
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Poids total autorisé (kg)
|1840
|Poids sans accessoires (kg)
|1448
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Brosses latérales
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Volant réglable
- Fonction de balayage
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique