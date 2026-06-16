Onze zeer robuuste en compacte handschrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack wordt standaard geleverd met een 80 Ah lithium-ion-accu met extreem hoge cyclusstabiliteit, die op elk moment kan worden opgeladen en zo een hoge machinebeschikbaarheid garandeert. De wendbare schrob-/zuigmachine overtuigt met zijn dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk, de aluminium zuigbalk en de 75 liter tankinhoud met zeer goede reinigingsprestaties en een hoog uithoudingsvermogen tijdens lange werkperioden. Het is zeer eenvoudig in gebruik en bijzonder onderhoudsvriendelijk.