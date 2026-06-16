Schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion
Lithium-ion batterij aangedreven achterloop-schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack. Met 75 l-tanks, dubbele schijfborstelkop en aluminium wisser voor de beste reinigingsresultaten.
Onze zeer robuuste en compacte handschrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack wordt standaard geleverd met een 80 Ah lithium-ion-accu met extreem hoge cyclusstabiliteit, die op elk moment kan worden opgeladen en zo een hoge machinebeschikbaarheid garandeert. De wendbare schrob-/zuigmachine overtuigt met zijn dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk, de aluminium zuigbalk en de 75 liter tankinhoud met zeer goede reinigingsprestaties en een hoog uithoudingsvermogen tijdens lange werkperioden. Het is zeer eenvoudig in gebruik en bijzonder onderhoudsvriendelijk.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
- 4- tot 6-voudige cyclusstabiliteit vergeleken met loodzuuraccu's.
- Snel en tussentijds opladen voor langere bedrijfstijden en hogere productiviteit.
- Lage zelfontlading tijdens lange pauzes.
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
- Borsteldruk kan naar behoefte worden verhoogd van 30 tot 50 kilogram.
- Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|705
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1030
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|75 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3525
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2115
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,6 / 90
|Looptijd batterij (u)
|max. 1,8
|Oplaadtijd batterij (u)
|7
|Snelheid (km/u)
|max. 5
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1550
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,75
|Geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Max. vermogen (W)
|max. 1850
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|325
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|100
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalk, gebogen vorm
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
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Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal in de industrie, de transportsector en in luchthavens
- Uitermate geschikt voor schoonmakers van gebouwen, bijvoorbeeld in sporthallen