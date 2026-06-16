Uitgerust met hoogwaardige componenten, zoals een dubbele borstelkop met instelbare borsteldruk of de aluminium zuigbalk, overtuigt onze op batterijen werkende handgeleide -schrobmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack met zeer goede reinigingsresultaten. Een tank van 75 liter en de geïntegreerde, onderhoudsvrije 115 Ah AGM-accu maken ook zeer lange werkopdrachten mogelijk. Het compacte ontwerp zorgt voor een hoge mate van wendbaarheid van de veelzijdige machine, terwijl de robuuste constructie ook zware toepassingen probleemloos mogelijk maakt. De eenvoudige bediening en het eenvoudige onderhoudsconcept onderstrepen de hoge gebruiksvriendelijkheid van het apparaat.