Schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
De geïntegreerde AGM accu met 115 Ah capaciteit maakt lange werktijden mogelijk met onze handbediende schrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack. Robuuste, veelzijdige machine.
Uitgerust met hoogwaardige componenten, zoals een dubbele borstelkop met instelbare borsteldruk of de aluminium zuigbalk, overtuigt onze op batterijen werkende handgeleide -schrobmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack met zeer goede reinigingsresultaten. Een tank van 75 liter en de geïntegreerde, onderhoudsvrije 115 Ah AGM-accu maken ook zeer lange werkopdrachten mogelijk. Het compacte ontwerp zorgt voor een hoge mate van wendbaarheid van de veelzijdige machine, terwijl de robuuste constructie ook zware toepassingen probleemloos mogelijk maakt. De eenvoudige bediening en het eenvoudige onderhoudsconcept onderstrepen de hoge gebruiksvriendelijkheid van het apparaat.
Kenmerken en voordelen
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
- Borsteldruk kan naar behoefte worden verhoogd van 30 tot 50 kilogram.
- Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Met onderhoudsvrije 105 Ah gelaccu en externe acculader.
- Ongecompliceerde accu-technologie voor maximale operationele inzet van de machine.
- Geschikt voor lange werktijden en verhoogt de productiviteit
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|705
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1030
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|75 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3525
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2115
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 115
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,2
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 12,4
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|max. 5
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1550
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,75
|Geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Max. vermogen (W)
|max. 1850
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|325
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|78
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, gebogen vorm
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
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Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal voor het reinigen van luchthavens, in de industrie en transportbedrijven
- Uitermate geschikt voor schoonmakers van gebouwen, bijvoorbeeld in sporthallen