De batterij aangedreven ride-on schrobzuigmachine B 260 RI Bp presteert dankzij een uitgebreide standaarduitrusting en bijzonder robuuste componenten bijzonder indrukwekkend onder zeer zware omstandigheden in industriële toepassingen. Hij omvat een automatische vulfunctie voor het efficiënt vullen van de 260 liter schoonwatertank, een handmatige tankspoeling, het "Dose" reinigingsmiddeldoseersysteem dat hulpbronnen bespaart, een werklamp en gemonteerde zijborstels. Dankzij de geoptimaliseerde, geïntegreerde veegfunctie bespaart de volledig nieuw ontwikkelde rolborstelkop tijdrovende handmatige voorveegbeurten en vermindert tevens het risico op verstopping van de zuigbalk. De zuigbalk is ook nieuw ontwikkeld en geoptimaliseerd met betrekking tot de luchtstroom en werkt samen met de twee slijtagevrije Ec-turbines om uitstekende zuigresultaten te leveren. De rijsnelheid tot 10 km/u en de werkbreedte van 100 cm maken een hoge oppervlakteprestatie in een mum van tijd mogelijk. Als bochten te snel worden genomen, zorgt een stuurhoeksensor voor maximale veiligheid en remt de machine af. Tegelijkertijd wordt de waterverdeling bij het rijden in bochten automatisch geoptimaliseerd.