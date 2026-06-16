Schrob-/zuigmachine B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Ride-on schrobzuigmachine voor zware industriële toepassingen. Met een robuuste rolborstelkop van 100 cm, geïntegreerde zijborstels, tanks van 260 l en een rijsnelheid van 10 km/u.
De batterij aangedreven ride-on schrobzuigmachine B 260 RI Bp presteert dankzij een uitgebreide standaarduitrusting en bijzonder robuuste componenten bijzonder indrukwekkend onder zeer zware omstandigheden in industriële toepassingen. Hij omvat een automatische vulfunctie voor het efficiënt vullen van de 260 liter schoonwatertank, een handmatige tankspoeling, het "Dose" reinigingsmiddeldoseersysteem dat hulpbronnen bespaart, een werklamp en gemonteerde zijborstels. Dankzij de geoptimaliseerde, geïntegreerde veegfunctie bespaart de volledig nieuw ontwikkelde rolborstelkop tijdrovende handmatige voorveegbeurten en vermindert tevens het risico op verstopping van de zuigbalk. De zuigbalk is ook nieuw ontwikkeld en geoptimaliseerd met betrekking tot de luchtstroom en werkt samen met de twee slijtagevrije Ec-turbines om uitstekende zuigresultaten te leveren. De rijsnelheid tot 10 km/u en de werkbreedte van 100 cm maken een hoge oppervlakteprestatie in een mum van tijd mogelijk. Als bochten te snel worden genomen, zorgt een stuurhoeksensor voor maximale veiligheid en remt de machine af. Tegelijkertijd wordt de waterverdeling bij het rijden in bochten automatisch geoptimaliseerd.
Kenmerken en voordelen
Nieuw ontwikkelde rolborstelkopSterk verbeterde veegresultaten en voorkomt verstopping van de zuigbalk. De rollen kunnen in enkele seconden en zonder gereedschap worden vervangen. Uitstekende reinigingsresultaten.
10 km/u rijsnelheidMaakt een hoge oppervlakteprestatie mogelijk in een mum van tijd en snelle transportbewegingen. De stuurhoeksensor fungeert als veiligheidsvoorziening bij het rijden in bochten. Er wordt automatisch geremd als de snelheid te hoog is bij het rijden in bochten.
Inclusief twee turbines als standaardUitstekende zuigresultaten op alle oppervlakken. Slijtagevrije Ec-turbines. Geoptimaliseerde luchtstroom met de nieuw ontwikkelde zuigbalk.
Gelaste industriële zuigbalk
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Robuuste parallellogramhouder met een ontwijkingsfunctie voor obstakels.
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddelendosering
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Groot kleurendisplay
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (cm)
|100
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1220
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1220
|Werkbreedte zuigen (cm)
|114
|Schoon-/vuilwaterreservoir ( )
|260 / 260
|Vuilreservoir (l)
|26
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 10000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²)
|7000
|Batterij (V)
|36
|Snelheid (km/u)
|max. 10
|Stijgingspercentage (%)
|max. 15
|Borsteltoerental (tr/min)
|1250
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Gangpad draaibreedte (cm)
|212
|Waterverbruik (l/min)
|max. 9
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|1840
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|678
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalk, gebogen
- Zijbezems
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Regelbaar stuurwiel
- Veegfunctie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.