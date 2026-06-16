Autolaveuse aspirante B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
Dotée d'une tête de brossage à rouleaux robuste de 100 cm, de brosses latérales intégrées, de réservoirs de 260 l et d'une vitesse de déplacement de 10 km/h : l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp pour les usages industriels rudes.
Avec son vaste équipement de série et ses composants exceptionnellement robustes, l'autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 260 RI Bp se distingue notamment dans les conditions particulièrement rudes du milieu industriel. La fonction Auto-Fill qui permet de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 260 litres et un système de nettoyage manuel du réservoir font partie de l'équipement au même titre que le système de dosage de détergent DOSE qui favorise le respect de l'environnement, un éclairage de travail et des brosses latérales intégrées. La tête de brossage à rouleaux de conception inédite rend obsolète le prébalayage manuel chronophage grâce à sa fonction de balayage intégrée et optimisée tout en réduisant le risque d'obstruction du suceur d'aspiration. Le suceur d'aspiration bénéficie, lui aussi, d'une nouvelle conception, dispose d'un flux d'air optimisé et garantit d'excellents résultats d'aspiration en association avec les deux turbines Ec sans usure. Une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h et une largeur de travail de 100 centimètres permettent des rendements surfaciques élevés en un rien de temps. Si un virage est pris trop rapidement, un capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale en freinant la machine. En parallèle, l'application d'eau est automatiquement optimisée dans les virages.
Caractéristiques et avantages
Nouvelle tête de brossage à rouleauxRésultat de nettoyage perfectionné et prévention des obstructions du suceur d'aspiration. Changement de rouleau en un clin d'œil et sans outils. Excellents résultats de nettoyage.
Vitesse de déplacement de 10 km/hPermet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides. Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages. Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.
2 turbines de sérieRésultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports. Turbines Ec sans usure. Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.
Suceur d'aspiration industriel soudé
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- Suspension robuste en parallélogramme avec fonction de contournement des obstacles.
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (cm)
|100
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1220
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1220
|Largeur d'aspiration (cm)
|114
|Réservoir eau propre/sale ( )
|260 / 260
|Cuve à déchets (l)
|26
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 10000
|Rendement surfacique pratique (m²)
|7000
|Batterie (V)
|36
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 10
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 15
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1250
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Largeur d'allée pour demi-tour (cm)
|212
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 9
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Poids total autorisé (kg)
|1840
|Poids sans accessoires (kg)
|678
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Brosses latérales
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Volant réglable
- Fonction de balayage
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique