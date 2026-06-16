Avec son vaste équipement de série et ses composants exceptionnellement robustes, l'autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 260 RI Bp se distingue notamment dans les conditions particulièrement rudes du milieu industriel. La fonction Auto-Fill qui permet de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 260 litres et un système de nettoyage manuel du réservoir font partie de l'équipement au même titre que le système de dosage de détergent DOSE qui favorise le respect de l'environnement, un éclairage de travail et des brosses latérales intégrées. La tête de brossage à rouleaux de conception inédite rend obsolète le prébalayage manuel chronophage grâce à sa fonction de balayage intégrée et optimisée tout en réduisant le risque d'obstruction du suceur d'aspiration. Le suceur d'aspiration bénéficie, lui aussi, d'une nouvelle conception, dispose d'un flux d'air optimisé et garantit d'excellents résultats d'aspiration en association avec les deux turbines Ec sans usure. Une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h et une largeur de travail de 100 centimètres permettent des rendements surfaciques élevés en un rien de temps. Si un virage est pris trop rapidement, un capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale en freinant la machine. En parallèle, l'application d'eau est automatiquement optimisée dans les virages.