Maximale reinigingsefficiëntie, breed scala aan toepassingen, gebruiksvriendelijke bediening: onze nieuwe orbital eenschijfsmachine BDS 43 / Orbital C is bijzonder indrukwekkend op het gebied van gebouwreiniging, of het nu in kantoren, winkels, ziekenhuizen of scholen is. Met innovatieve technologie combineert de machine orbitale en roterende bewegingen tot een constante trilling en maakt zo een breed scala aan toepassingen mogelijk, van diep schrobben tot polijsten en kristalliseren tot strippen. Met een werkbreedte van 43 centimeter kan men ook in krappe of afgelegen gebieden werken.