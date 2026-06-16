Éénschijfsmachine BDS 43/ Orbital C
Krachtig, robuust en veelzijdig; de nieuwe orbitale éénschijfsmachine BDS 43/Orbital C met gecombineerde orbitale en roterende beweging voor een maximale reiniging efficiëntie.
Maximale reinigingsefficiëntie, breed scala aan toepassingen, gebruiksvriendelijke bediening: onze nieuwe orbital eenschijfsmachine BDS 43 / Orbital C is bijzonder indrukwekkend op het gebied van gebouwreiniging, of het nu in kantoren, winkels, ziekenhuizen of scholen is. Met innovatieve technologie combineert de machine orbitale en roterende bewegingen tot een constante trilling en maakt zo een breed scala aan toepassingen mogelijk, van diep schrobben tot polijsten en kristalliseren tot strippen. Met een werkbreedte van 43 centimeter kan men ook in krappe of afgelegen gebieden werken.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige en intuïtieve bedieningPrettige en eenvoudige bediening. Zeer goede balans en rijstabiliteit. Helpt bedieningsfouten te voorkomen.
Omgekeerde handgreepmodusVerhoogt de borsteldruk van 38 naar maximaal 55 kilogram. Hoge reinigingsefficiëntie, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Gemakkelijk te werken, zelfs in kleine ruimtes.
90 ° kantelbare kopMaakt een snelle en gemakkelijke vervanging van de pad mogelijk. Verhoogt het comfort, vermijdt natte pads op vloeren.
Roto-orbitale beweging
- Uitstekende schrobresultaten met tot wel 50% kortere reinigingstijd.
- Uitstekende reinigingsresultaten op alle soorten vloeren.
- Lagere schoonmaak- en trainingskosten.
Sterke motor
- Zeer robuuste uitvoering die lang meegaat.
- Krachtig bij diverse toepassingen.
- Lage bedrijfs- en onderhoudskosten.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Werking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkhoogte (mm)
|100
|Schoonwaterreservoir (l)
|12
|Borsteltoerental (tr/min)
|60
|Borsteldruk (kg)
|38 - 55
|Trillingen (O/min)
|1500
|Geluidsniveau (dB(A))
|54
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|52,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1070 x 570 x 430
Inbegrepen bij levering
- tank: 12 l
- Padhouder
Uitvoering
- Werking op elektriciteit
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor kantoren, werkplaatsen, winkels, hotels, bedrijfsrestaurants, ziekenhuizen en scholen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen BDS 43/ Orbital C
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