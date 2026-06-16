Efficacité de nettoyage maximale, utilisation très polyvalente, maniement facile : notre nouvelle monobrosse orbitale BDS 43 / Orbital C se montre particulièrement convaincante dans le domaine du nettoyage de bâtiments, que ce soit dans les immeubles de bureaux, le commerce de détail, les hôpitaux ou les écoles. Dotée d'une technologie innovante, la machine combine mouvements orbitaux et rotatifs pour une vibration constante, offrant ainsi des possibilités d'utilisation variées allant du brossage jusqu'au décapage en passant par le lustrage et la cristallisation. Sa largeur de travail de 43 centimètres permet également de travailler dans les espaces restreints ou encombrés.