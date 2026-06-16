Schrob-/zuigmachine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
Compacte schrobzuigmachine voor reiniging van natte vloeren met robuuste aluminium onderdelen, krachtige 115 Ah AGM accu, doseersysteem, D 51 schijfborstelkop en auto-vul/auto-spoelfunctie.
De B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine heeft een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en zuigbalk zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium - voor een uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten. De D 51 eenschijfsborstelkop levert zowel stil als betrouwbaar uitstekende reinigingsresultaten. De 115 Ah AGM accu voorziet de walk-behind machine van stroom en maakt een lange gebruiksduur mogelijk. Het compacte ontwerp van de achterloopmachine zorgt voor een beter overzicht en een betere manoeuvreerbaarheid, zelfs op bijzonder smalle plaatsen. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe "Dose"-doseersysteem helpt ook om reinigingsmiddelen nauwkeurig te doseren - en bespaart zo geld en middelen. De auto-spoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk, het auto-vulsysteem maakt het vullen van de schoonwatertank eenvoudig met een automatische waterstopfunctie. Vers water kan eenvoudig bij elke kraan worden bijgevuld met de universele vulslang. Daarnaast zijn geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig vanaf uw smartphone te bedienen met de "Machine connect" app.
Kenmerken en voordelen
Uiterst compacte machineGoed overzicht en uitstekende manoeuvreerbaarheid. Eenvoudige bediening, veilig en robuust om schade te voorkomen.
Connectiviteit/"Machine connect" smartphone appUitgebreide reeks functies en informatie. Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing. Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.
Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminiumRobuuste en slijtvaste componenten. Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.
Parabolische zuigbalk met Linatex zuiglippen
- Perfecte afzuiging, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten.
- Minder risico op uitglijden en minder handmatig werk.
D 51 eenschijfsborstelkop
- Stil en energiezuinig.
- Schoonmaken tijdens kantooruren met lange acculooptijd.
Eco!Flow systeem
- Maakt snelheidsafhankelijke waterdosering mogelijk.
- Constante goede reinigingsresultaten, ook in bochten.
Nieuw, geïntegreerd "DOSE" doseersysteem voor reinigingsmiddel
- Exacte dosering van het reinigingsmiddel.
- Constante goede reinigingsresultaten en efficiënte kostenbesparing.
- Contactloze wisseling van reinigingsmiddelen door gesloten kringloopsysteem.
Automatisch spoelsysteem voor de tank
- Contactloze reiniging van de vuilwatertank.
- Geen spatten.
Automatisch zoetwatervulsysteem
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Tijdsbesparing tijdens het reinigingsproces, geen overlopen dankzij automatische stop.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3060
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1840
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 115
|Looptijd batterij (u)
|max. 3
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 10
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|max. 6
|Borsteltoerental (tr/min)
|140
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|245
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|185
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij
- Lader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- DOSE
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
- Reservoirspoelsysteem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- Bediening via app
- Auto-Fill
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Perfect voor het schoonmaken van gebouwen, in de detailhandel of in openbare gebouwen.
- Geschikt voor het reinigen van vloeren in kantines, scholen en ziekenhuizen
- Voor onderhoud en tussentijdse reiniging, bijv. in openbare gebouwen