De B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine heeft een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en zuigbalk zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium - voor een uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten. De D 51 eenschijfsborstelkop levert zowel stil als betrouwbaar uitstekende reinigingsresultaten. De 115 Ah AGM accu voorziet de walk-behind machine van stroom en maakt een lange gebruiksduur mogelijk. Het compacte ontwerp van de achterloopmachine zorgt voor een beter overzicht en een betere manoeuvreerbaarheid, zelfs op bijzonder smalle plaatsen. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe "Dose"-doseersysteem helpt ook om reinigingsmiddelen nauwkeurig te doseren - en bespaart zo geld en middelen. De auto-spoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk, het auto-vulsysteem maakt het vullen van de schoonwatertank eenvoudig met een automatische waterstopfunctie. Vers water kan eenvoudig bij elke kraan worden bijgevuld met de universele vulslang. Daarnaast zijn geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig vanaf uw smartphone te bedienen met de "Machine connect" app.