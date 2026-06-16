De B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine is ideaal voor een efficiënte vloerreiniging en heeft een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en zuigbalk zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium - voor een uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten. De R 55-borstelkop met geïntegreerde veegfunctie zorgt betrouwbaar voor optimale schoonmaakresultaten en schone vloeren. Het compacte ontwerp van de achterloopmachine zorgt voor een beter overzicht en manoeuvreerbaarheid, zelfs in bijzonder nauwe ruimtes. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe "Dose"-doseersysteem helpt bovendien om reinigingsmiddelen nauwkeurig te doseren - wat geld en middelen bespaart. De autospoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk, het autovulsysteem maakt het vullen van de schoonwatertank eenvoudig met een automatische waterstopfunctie. Vers water kan eenvoudig bij elke kraan worden bijgevuld met de universele vulslang. Daarnaast zijn geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig vanaf uw smartphone te bedienen met de "Machine connect" app.