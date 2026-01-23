Schrob-/zuigmachine BD 43/35 C Ep
Op netstroom (230 V/50 Hz) en betaalbaar: de schrob-/zuigmachine met disctechnologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor efficiënte basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m².
De BD 43/35 C Ep schrob-/zuigmachine met disctechnologie werkt op netstroom (230 V/50 Hz) en is niet uitgerust met een batterij, wat de machine zeer betaalbaar maakt. De machine heeft de gebruikelijke hoogstaande kenmerken: een indrukwekkende werkbreedte van 43 cm, een tankvolume van 35 liter, een V-vormige zuigbalk van 900 mm en bedieningsgemak dankzij het EASY-Operation-systeem met duidelijke gele bedieningselementen. De machine is bovendien fluisterstil en eenvoudig te reinigen. De wendbare 43/35 C Ep is ideaal voor kleine en onoverzichtelijke ruimtes tot 900 m². Het compacte formaat geeft een duidelijk zicht op het te reinigen oppervlak.
Kenmerken en voordelen
Robuuste bedieningselementenOntwikkeld voor dagelijks gebruik. Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-PanelZelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Klein, compact apparaatBijzonder wendbaar apparaat. Goed zicht op het te reinigen oppervlak.
Grote tankinhoud voor lange werkintervallen
- De grote tankinhoud staat garant voor lange werkintervallen zonder onderbrekingen.
- Voor bijzonder efficiënt en rendabel reinigen.
Homebasesysteem
- Mogelijkheden voor het aanbrengen van haken, houders, zwabber etc.
- Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden.
Aantrekkelijk geprijsd instapmodel in die 25- tot 35-literklasse
- Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot het belangrijkste.
Gele, zeer goed zichtbare bedieningselementen
- Gele bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de inleertijd.
Apparaat werkt op netstroom
- Gering gewicht en lage aanschafkosten.
- Zowel geschikt voor occasionele behoefte alsook voor continubedrijf.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Werking op elektriciteit
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkbreedte zuigen (mm)
|750
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|35 / 35
|Theoretische oppervlakteprestatie (ft²/u)
|1720
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1250
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,7
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Max. vermogen (W)
|1400
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|48
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Zuigbalk, V-Vormig
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Werking op elektriciteit