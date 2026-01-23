Schrob-/zuigmachine BD 43/35 C Ep

Op netstroom (230 V/50 Hz) en betaalbaar: de schrob-/zuigmachine met disctechnologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor efficiënte basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m².

De BD 43/35 C Ep schrob-/zuigmachine met disctechnologie werkt op netstroom (230 V/50 Hz) en is niet uitgerust met een batterij, wat de machine zeer betaalbaar maakt. De machine heeft de gebruikelijke hoogstaande kenmerken: een indrukwekkende werkbreedte van 43 cm, een tankvolume van 35 liter, een V-vormige zuigbalk van 900 mm en bedieningsgemak dankzij het EASY-Operation-systeem met duidelijke gele bedieningselementen. De machine is bovendien fluisterstil en eenvoudig te reinigen. De wendbare 43/35 C Ep is ideaal voor kleine en onoverzichtelijke ruimtes tot 900 m². Het compacte formaat geeft een duidelijk zicht op het te reinigen oppervlak.

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine BD 43/35 C Ep: Robuuste bedieningselementen
Robuuste bedieningselementen
Ontwikkeld voor dagelijks gebruik. Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.
Schrob-/zuigmachine BD 43/35 C Ep: Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel
Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Schrob-/zuigmachine BD 43/35 C Ep: Klein, compact apparaat
Klein, compact apparaat
Bijzonder wendbaar apparaat. Goed zicht op het te reinigen oppervlak.
Grote tankinhoud voor lange werkintervallen
  • De grote tankinhoud staat garant voor lange werkintervallen zonder onderbrekingen.
  • Voor bijzonder efficiënt en rendabel reinigen.
Homebasesysteem
  • Mogelijkheden voor het aanbrengen van haken, houders, zwabber etc.
  • Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden.
Aantrekkelijk geprijsd instapmodel in die 25- tot 35-literklasse
  • Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
  • Teruggebracht tot het belangrijkste.
Gele, zeer goed zichtbare bedieningselementen
  • Gele bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de inleertijd.
Apparaat werkt op netstroom
  • Gering gewicht en lage aanschafkosten.
  • Zowel geschikt voor occasionele behoefte alsook voor continubedrijf.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Werking op elektriciteit
Tractie-aandrijving Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels (mm) 430
Werkbreedte zuigen (mm) 750
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 35 / 35
Theoretische oppervlakteprestatie (ft²/u) 1720
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 1250
Borsteltoerental (tr/min) 180
Borsteldruk (g/cm²/kg) 30 - 40 / 26,5 - 28,5
Waterverbruik (l/min) max. 2,7
Geluidsniveau (dB(A)) 70
Stroomsoort (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Max. vermogen (W) 1400
Kleur antraciet
Gewicht zonder toebehoren (kg) 48
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1135 x 520 x 1025

Inbegrepen bij levering

  • Discborstel: 1 Stuk(s)
  • Zuigbalk, V-Vormig

Uitvoering

  • 2-tank-systeem
  • Werking op elektriciteit
Schrob-/zuigmachine BD 43/35 C Ep
