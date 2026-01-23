De BD 43/35 C Ep schrob-/zuigmachine met disctechnologie werkt op netstroom (230 V/50 Hz) en is niet uitgerust met een batterij, wat de machine zeer betaalbaar maakt. De machine heeft de gebruikelijke hoogstaande kenmerken: een indrukwekkende werkbreedte van 43 cm, een tankvolume van 35 liter, een V-vormige zuigbalk van 900 mm en bedieningsgemak dankzij het EASY-Operation-systeem met duidelijke gele bedieningselementen. De machine is bovendien fluisterstil en eenvoudig te reinigen. De wendbare 43/35 C Ep is ideaal voor kleine en onoverzichtelijke ruimtes tot 900 m². Het compacte formaat geeft een duidelijk zicht op het te reinigen oppervlak.