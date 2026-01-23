Autolaveuse aspirante BD 43/35 C Classic Ep
Idéale pour l'entretien des zones allant jusqu'à 900 m², l'autolaveuse à brosse-disque BD 43/35 C Ep dispose d'un rendement surfacique de 1700 m²/h.
L'autolaveuse aspirante BD 43/35 C Ep avec technologie à disque fonctionne sur secteur (230 V/50 Hz) et n'offre pas la possibilité d'un fonctionnement sur batterie, ce qui rend cet appareil très abordable. Sur le plan technique, l'équipement de la machine est, comme toujours, haut de gamme : elle s'illustre par une largeur de travail de 43 centimètres, un volume de réservoir de 35 litres et un suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 millimètres et grâce au système EASY Operation avec ses boutons jaunes caractéristiques, son utilisation est un jeu d'enfant. Elle est en outre très silencieuse et on ne peut plus facile à nettoyer. Maniable, la BD 43/35 C Ep est idéale pour les surfaces peu étendues et fortement encombrées jusqu'à 900 m². Ses dimensions compactes permettent par ailleurs une visibilité optimale de la surface à nettoyer.
Caractéristiques et avantages
Éléments de contrôle robustes et durablesPour une utilisation quotidienne. Machine robuste, durable et fiable.
Maniement simple grâce au système EASY-OperationSymboles explicites et commandes intuitives. Courte période de familiarisation avec la machine. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Machine compacteMachine extrêmement maniable. Bonne visibilité de la zone de nettoyage.
Grand volume de réservoir pour de longues séquences de travail
- Grand volume de réservoir pour un travail sans interruption
- Pour un nettoyage très efficace et économique.
Système Home Base
- Options pour la fixation des crochets, des conteneurs, des serpillères, etc.
- Outils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord.
Modèle d'entrée de gamme dans la catégorie 25 à 35 litres
- Excellent rapport qualité-prix.
- Réduit aux caractéristiques les plus importantes.
Éléments de commande jaune, bien visibles
- Éléments de commande jaunes simplifient le fonctionnement et réduisent le temps d'apprentissage.
Machine fonctionnant sur secteur
- Faible investissement initial.
- Convient pour un usage quotidien ou occasionnel.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|430
|Largeur d'aspiration (mm)
|750
|Réservoir eau propre/sale (l)
|35 / 35
|Rendement surfacique théorique (ft²/h)
|1720
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1250
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (W)
|1400
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|48
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Fonctionnement sur secteur