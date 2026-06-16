De B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine is ideaal voor een efficiënte vloerreiniging en heeft een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en zuigbalk zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium - voor een uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten. De eenschijfsborstelkop D 51 zorgt stil en betrouwbaar voor optimale reinigingsresultaten. Het compacte ontwerp van de achterloopmachine zorgt voor een beter overzicht en wendbaarheid, vooral in smalle ruimtes. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe "Dose"-doseersysteem helpt bovendien om de reinigingsmiddelen nauwkeurig te doseren - wat geld bespaart en hulpbronnen ontziet. De auto-spoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk, het auto-vulsysteem vergemakkelijkt het vullen van de schoonwatertank met een automatische waterstopfunctie. Vers water kan eenvoudig bij elke kraan worden bijgevuld met de universele vulslang. Daarnaast zijn geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig vanaf uw smartphone te bedienen met de "Machine connect" app.