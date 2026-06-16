Uitstekende reinigingsprestaties gecombineerd met een breed scala aan toepassingen en een zeer eenvoudige bediening: onze achterloopschrobzuigmachine BR 75/75 W Classic Bp overtuigt bij dagelijks gebruik, of het nu gaat om onderhoud of dieptereiniging. Dit is onder meer te danken aan de borstelkop met dubbele rol en de robuuste wisser van hoogwaardig aluminium. Het zeer compacte ontwerp met slim geïntegreerde tanks van 75 liter zorgt voor een zeer wendbare en wendbare bediening en biedt tegelijkertijd voldoende reserves voor uitgebreide vloerreinigingswerkzaamheden.