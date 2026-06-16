Schrob-/zuigmachine BR 75/75 W Classic Bp
Veelzijdige achterloopschrobzuigmachine BR 75/75 W Classic Bp met 75 liter tanks, dubbele borstelkop en zeer eenvoudig bedienings- en onderhoudsconcept.
Uitstekende reinigingsprestaties gecombineerd met een breed scala aan toepassingen en een zeer eenvoudige bediening: onze achterloopschrobzuigmachine BR 75/75 W Classic Bp overtuigt bij dagelijks gebruik, of het nu gaat om onderhoud of dieptereiniging. Dit is onder meer te danken aan de borstelkop met dubbele rol en de robuuste wisser van hoogwaardig aluminium. Het zeer compacte ontwerp met slim geïntegreerde tanks van 75 liter zorgt voor een zeer wendbare en wendbare bediening en biedt tegelijkertijd voldoende reserves voor uitgebreide vloerreinigingswerkzaamheden.
Kenmerken en voordelen
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
- De contactdruk kan naar wens worden verhoogd van 30 naar 50 kilogram.
- Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1030
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|75 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3750
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2250
|Batterij (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Snelheid (km/u)
|max. 5
|Borsteltoerental (tr/min)
|1200
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,75
|Geluidsniveau (dB(A))
|65 - 65
|Max. vermogen (W)
|max. 2050
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|100
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal voor het reinigen van luchthavens, in de industrie en transportbedrijven
- Goed geschikt voor schoonmaakbedrijven, bijvoorbeeld in sporthallen.