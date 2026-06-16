Une puissance de nettoyage exceptionnelle associée à des possibilités d'utilisation variées et à une très grande facilité d'utilisation : notre autolaveuse aspirante à guidage manuel BR 75/75 W Classic Bp se montre convaincante au quotidien, que ce soit pour le nettoyage courant ou le nettoyage en profondeur. Cela est entre autres garanti par sa tête de brossage à double rouleau et son suceur d'aspiration robuste en aluminium haut de gamme. Son format très compact avec des réservoirs de 75 litres astucieusement intégrés permet une utilisation très flexible et agile tout en offrant suffisamment de réserves pour des nettoyages de sols prolongées.