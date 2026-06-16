Autolaveuse aspirante BD 75/75 W Classic Bp
Autolaveuse aspirante à guidage manuel et polyvalente BR 75/75 W Classic Bp avec des réservoirs de 75 l, une tête de brossage à double rouleau ainsi qu'un concept d'utilisation et de maintenance très simple.
Une puissance de nettoyage exceptionnelle associée à des possibilités d'utilisation variées et à une très grande facilité d'utilisation : notre autolaveuse aspirante à guidage manuel BR 75/75 W Classic Bp se montre convaincante au quotidien, que ce soit pour le nettoyage courant ou le nettoyage en profondeur. Cela est entre autres garanti par sa tête de brossage à double rouleau et son suceur d'aspiration robuste en aluminium haut de gamme. Son format très compact avec des réservoirs de 75 litres astucieusement intégrés permet une utilisation très flexible et agile tout en offrant suffisamment de réserves pour des nettoyages de sols prolongées.
Caractéristiques et avantages
Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
- Possibilité d'augmentation de la pression de contact de 30 à 50 kilogrammes en fonction des besoins.
- Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
- Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|1030
|Réservoir eau propre/sale (l)
|75 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3750
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2250
|Batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,75
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 2050
|Poids sans accessoires (kg)
|100
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage dans le commerce de détail, les centres commerciaux et les magasins de bricolage
- Idéale pour le nettoyage dans les aéroports, l'industrie et le secteur des transports
- Parfaite pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, par ex. dans les gymnases