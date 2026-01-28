Reinigt zowel voorwaarts als achterwaarts, is makkelijk te tillen over traptreden dankzij het lage gewicht en is ook bijzonder gemakkelijk te vervoeren: onze batterij-aangedreven schrobzuigmachine BR 35/12 C is de ideale en efficiënte reinigingsoplossing voor kleine en grote oppervlakken. De draaibare borstelborstel met KART-technologie (Kärcher Advanced Response Technology) maakt moeiteloos strak bochtenwerk mogelijk en zorgt zo voor maximale bewegingsvrijheid en wendbaarheid. De krachtige, duurzame lithium-ion-accu maakt lange werkperioden mogelijk, is tegelijkertijd bijzonder snel oplaadbaar, absoluut onderhoudsvrij en gaat tot wel 3 keer langer mee dan conventionele lood-zuur-accu's. De zeer goede uitrusting van de BR 35/12 C wordt aangevuld door het schakelbare eco! Efficiency-niveau, dat het energieverbruik met één druk op de knop aanzienlijk verlaagt, de levensduur van de batterij verlengt en ook het werkgeluid met ongeveer 40 procent vermindert en dus zelfs werkt in geluidsgevoelige gebieden toegestaan.