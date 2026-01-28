Schrob-/zuigmachine BR 35/12 C Bp Pack
Wendbaar, licht en stil: de schrob-/zuigmachine BR 35/12 C met snel oplaadbare hoogwaardige Lithium-Ion-batterij, draaibare borstelkop, KART- & walsborsteltechnologie.
Reinigt zowel voorwaarts als achterwaarts, is makkelijk te tillen over traptreden dankzij het lage gewicht en is ook bijzonder gemakkelijk te vervoeren: onze batterij-aangedreven schrobzuigmachine BR 35/12 C is de ideale en efficiënte reinigingsoplossing voor kleine en grote oppervlakken. De draaibare borstelborstel met KART-technologie (Kärcher Advanced Response Technology) maakt moeiteloos strak bochtenwerk mogelijk en zorgt zo voor maximale bewegingsvrijheid en wendbaarheid. De krachtige, duurzame lithium-ion-accu maakt lange werkperioden mogelijk, is tegelijkertijd bijzonder snel oplaadbaar, absoluut onderhoudsvrij en gaat tot wel 3 keer langer mee dan conventionele lood-zuur-accu's. De zeer goede uitrusting van de BR 35/12 C wordt aangevuld door het schakelbare eco! Efficiency-niveau, dat het energieverbruik met één druk op de knop aanzienlijk verlaagt, de levensduur van de batterij verlengt en ook het werkgeluid met ongeveer 40 procent vermindert en dus zelfs werkt in geluidsgevoelige gebieden toegestaan.
Kenmerken en voordelen
Ca. 200° draaibare borstelkop met KART-technologie. Zo laat de machine zich makkelijk sturen. Voor het comfortabel rijden in bochten
- Zeer wendbaar en efficiënt, ideaal voor de beperkte ruimte.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.
- Indien nodig kan ook tijdens het achteruitrijden worden gereinigd en gezogen.
Duurzaam: 30% gerecycled materiaal en eco!efficiency-modus
- Bespaart hulpbronnen en verlengt de looptijd met maximaal 50%.
- 40% stiller.
- Verminderde CO2-uitstoot.
Inclusief krachtige lithium-ion-batterij
- Volledig onderhoudsvrije batterijen die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.
- Snel opladen (vol in 3 uur, halfvol in 1 uur).
Compact apparaat
- Wegrijden van een muur in een hoek van 90° mogelijk.
- Het apparaat heeft geen uitstekende delen; eenvoudig te hanteren.
Zeer laag apparaatgewicht
- 35% lichter dan vergelijkbare apparaten.
- Rijdt makkelijker over afstapjes, drempels en trappen heen.
- Eenvoudig te transporteren in voertuigen.
Inklapbare stuurstang
- Compacte opbergmogelijkheid.
- Kan ook in kleine voertuigen worden vervoerd.
Stuurstang in hoogte verstelbaar
- Ergonomisch instelbaar op de lengte van de gebruiker.
Inclusief krachtige inbouwoplader
- Altijd het oplaadapparaat bij de hand; opladen is op elk gewenst moment mogelijk.
- Volledig opladen duurt 3 uur, half opladen 1 uur. Tussentijds opladen is altijd mogelijk.
- Het oplaadapparaat gaat automatisch uit. Geen energieverbruik in de stand-bymodus.
Walstechnologie
- Hoge borsteldruk om hardnekkige verontreinigingen te verwijderen.
- Ook zeer geschikt voor ruwe vloerbedekkingen of voor het reinigen van voegen.
- Gelijkmatig reinigingsresultaat.
Incl. veegfunctie
- Efficiënt vegen, schrobben en zuigen in één werkfase.
- Verwijdert ook steentjes, houtsplinters en andere kleine deeltjes.
- Zorgt dat de zuigbalk optimaal werkt.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|350
|Werkbreedte zuigen (mm)
|450
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|12 / 12
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1400
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1050
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,2 / 21
|Looptijd batterij (u)
|max. 1,5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 2,7
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|700 - 1500
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1050
|Waterverbruik (l/min)
|1
|Geluidsniveau (dB(A))
|max. 65
|Max. vermogen (W)
|500
|Kleur
|antraciet
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|48
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|36
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|930 x 420 x 1100
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 1 Stuk(s)
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Transportwielen
- Zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Variabele borsteldruk