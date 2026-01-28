Autolaveuse aspirante BR 35/12 C Bp Pack Li
Puissance de nettoyage et maniabilité élevées ainsi que faible poids : l'autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie BR 35/12 C dotée de la technologie KART est fabriquée dans le respect de l'environnement à partir de 30 % de matières recyclées.
Nettoie aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, convient aussi aux escaliers grâce à son faible poids et permet en outre un transport particulièrement aisé : notre autolaveuse aspirante à batterie BR 35/12 C constitue une solution de nettoyage idéale et efficace pour les surfaces peu étendues et encombrées. Sa tête de brosse-rouleau rotative à technologie KART (Kärcher Advanced Response Technology) permet de franchir aisément les virages serrés, garantissant ainsi une maniabilité et agilité maximales. Puissante et endurante, la batterie lithium-ion permet une utilisation prolongée, se recharge particulièrement rapidement, ne nécessite aucune maintenance et tient jusqu'à 3 fois plus longtemps que les batteries au plomb classiques. L'excellent équipement de la BR 35/12 C est complété par le mode eco!efficiency activable qui réduit considérablement la consommation d'électricité par simple pression sur un bouton et prolonge davantage l'autonomie de la batterie tout en diminuant le niveau sonore d'environ 40 % afin de permettre une utilisation même dans les secteurs sensibles au bruit.
Caractéristiques et avantages
Tête de brossage orientable à +/- 200° à technologie KART. Facilite la direction de la machine. Conduite confortable dans les virages
- Extrêmement maniable et efficace - idéale pour les zones avec beaucoup de meubles.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.
- Si nécessaire, le nettoyage et l'aspiration peuvent également être faits en sens inverse.
Durable : 30 % de matières recyclées et mode eco!efficiency
- Permet d'économiser des ressources et prolonge l'autonomie jusqu'à 50 %.
- 40 % de réduction du volume sonore.
- Émissions de CO₂ réduites.
Batterie lithium-ion haute performance incluse
- Ne nécessite aucune maintenance malgré une durée de vie trois fois supérieure à celle des modèles de batteries courants.
- Charge provisoire ou partielle en cas de besoin
- Charge rapide ( batterie pleine en 3h, à moitié pleine en 1h)
Machine compacte
- Il est possible de s'éloigner du mur en formant un angle de 90°.
- Pas de protubérance ; Manipulation facile.
Machine légère
- Machine 35% plus légères que les machines de la même catégorie
- Peut être facilement portée au dessus des marches, seuils, escaliers
- Transport simplifié dans les véhicules.
Timon rabattable
- Stockage aisé
- Peut être transporté dans de petits véhicules
Guidon réglable en hauteur
- Ajustable ergonomiquement à différents opérateurs
Chargeur à bord
- Chargeur à portée de main pour une charge possible à tout moment
- Peut être entièrement rechargée en trois heures ou à moitié en une heure. Les recharges intermédiaires sont possibles à tout moment.
- Le chargeur s'éteint automatiquement. Pas de consommation d'énergie en mode de veille.
Technologie de brosses-rouleaux
- Pression d’applique élevée pour enlever la saleté tenace.
- Très bonne, même sur les revêtements de sol rugueux.
- Résultats de nettoyage uniformes.
Pré-balayage intégré
- Balayage, nettoyage et vidange simples en une seule opération.
- Aspire les petites pierres, éclats de bois et autres petits déchets.
- Pour un fonctionnement optimal de la barre d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|350
|Largeur d'aspiration (mm)
|450
|Réservoir eau propre/sale (l)
|12 / 12
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1400
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1050
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,2 / 21
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 1,5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 2,7
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|700 - 1500
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1050
|Consommation d'eau (l/min)
|1
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|max. 65
|Puissance absorbée (W)
|500
|Couleur
|anthracite
|Poids total autorisé (kg)
|48
|Poids sans accessoires (kg)
|36
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|930 x 420 x 1100
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues de transport
- Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Pression de contact variable