Nettoie aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, convient aussi aux escaliers grâce à son faible poids et permet en outre un transport particulièrement aisé : notre autolaveuse aspirante à batterie BR 35/12 C constitue une solution de nettoyage idéale et efficace pour les surfaces peu étendues et encombrées. Sa tête de brosse-rouleau rotative à technologie KART (Kärcher Advanced Response Technology) permet de franchir aisément les virages serrés, garantissant ainsi une maniabilité et agilité maximales. Puissante et endurante, la batterie lithium-ion permet une utilisation prolongée, se recharge particulièrement rapidement, ne nécessite aucune maintenance et tient jusqu'à 3 fois plus longtemps que les batteries au plomb classiques. L'excellent équipement de la BR 35/12 C est complété par le mode eco!efficiency activable qui réduit considérablement la consommation d'électricité par simple pression sur un bouton et prolonge davantage l'autonomie de la batterie tout en diminuant le niveau sonore d'environ 40 % afin de permettre une utilisation même dans les secteurs sensibles au bruit.