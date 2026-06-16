Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc + R75 +Dose +SSD
B 110 R accu-aangedreven zit-schrobzuigmachine met DOSE-doseersysteem, rolborstelkop, zijschrobdek en tanks van 110 liter. Voor het reinigen tot 5100 m2 per uur.
Met een tankinhoud van elk 110 liter voor schoon en vuil water, een rolborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter en een geïntegreerde veegunit, haalt de accu-aangedreven zit-schrobzuigmachine B 110 R oppervlakteprestaties per uur tot 5100 m². Met het standaard zijschrobdek kan de werkbreedte met 10 centimeter worden vergroot en kunnen plekken dichtbij de randen worden gereinigd. Alle instellingen worden handig ingevoerd op het grote kleurendisplay in 30 talen, de kleurgecodeerde bedieningselementen vergemakkelijken het werk voor de gebruiker, de in hoogte verstelbare stoel zorgt voor maximaal comfort, de dagrijverlichting verhoogt de veiligheid en de Auto Fill-functie bespaart waardevolle werktijd. Dankzij het innovatieve KIK-sleutelsysteem, waarmee aan verschillende gebruikers verschillende rechten kunnen worden toegekend voor het instellen van reinigingsmodi en andere functies, worden bedieningsfouten effectief voorkomen. Bovendien bespaart de B 110 R hulpbronnen dankzij het DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem en de snelheidsafhankelijke waterdosering.
Kenmerken en voordelen
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunitGemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen. Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil. Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Tijd- en kostenbesparend zijschrobdekMaakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen. Keert terug onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade. Kostenbesparingen door manuele reiniging in randgebieden te vermijden.
In de hoogte verstelbare stoelPerfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdosering
- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|950
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 5100
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3600
|Batterij (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 4
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|1200
|Borsteldruk (g/cm²)
|500
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Max. vermogen (W)
|tot 2350
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|650
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|258
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inbegrepen bij levering
- Inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- Zijschrobkop
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- In de hoogte verstelbare stoel
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen