Met een tankinhoud van elk 110 liter voor schoon en vuil water, een rolborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter en een geïntegreerde veegunit, haalt de accu-aangedreven zit-schrobzuigmachine B 110 R oppervlakteprestaties per uur tot 5100 m². Met het standaard zijschrobdek kan de werkbreedte met 10 centimeter worden vergroot en kunnen plekken dichtbij de randen worden gereinigd. Alle instellingen worden handig ingevoerd op het grote kleurendisplay in 30 talen, de kleurgecodeerde bedieningselementen vergemakkelijken het werk voor de gebruiker, de in hoogte verstelbare stoel zorgt voor maximaal comfort, de dagrijverlichting verhoogt de veiligheid en de Auto Fill-functie bespaart waardevolle werktijd. Dankzij het innovatieve KIK-sleutelsysteem, waarmee aan verschillende gebruikers verschillende rechten kunnen worden toegekend voor het instellen van reinigingsmodi en andere functies, worden bedieningsfouten effectief voorkomen. Bovendien bespaart de B 110 R hulpbronnen dankzij het DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem en de snelheidsafhankelijke waterdosering.