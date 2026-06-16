Autolaveuse aspirante B 110 R Bc+R75+DOSE+SSD
Autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 110 R avec système de dosage DOSE, tête de brosse-rouleau, plateau de brossage latéral et réservoirs de 110 litres. Permet de nettoyer jusqu'à 5 100 m2 par heure.
Avec une contenance respective de 110 litres des réservoirs d'eau propre et d'eau sale ainsi qu'avec une tête de brosse-rouleau dotée d'une largeur de travail de 75 centimètres et d'une unité de balayage intégrée, l'autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 110 R permet des rendements surfaciques jusqu'à 5 100 m² par heure. Son plateau de brossage latéral de série permet d'augmenter la largeur de travail de 10 centimètres et de nettoyer de manière ciblée jusqu'aux bords. L'ensemble du paramétrage peut être effectué confortablement et en 30 langues via le grand écran couleur, les éléments de commande à code couleurs facilitent le travail à l'utilisateur, le siège réglable en hauteur garantit un maximum de confort, les feux de circulation diurne augmentent la sécurité et la fonction Auto-Fill permet de gagner un temps de travail précieux. Grâce au système à clé KIK innovant, qui permet d'attribuer aux différents utilisateurs différents droits pour le réglage des modes de nettoyage et autres fonctions, prévient efficacement les erreurs de manipulation. La B 110 R offre en outre un nettoyage dans le plus grand respect de l'environnement grâce au système de dosage de détergent DOSE et au dosage de l'eau en fonction de la vitesse.
Caractéristiques et avantages
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégréeEn aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection. Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets. Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Plateau de brossage latéral permettant de gagner du temps et de réduire les coûtsPermet un nettoyage au plus près des bords le long de murs ou de rayonnages. S'escamote sous l'appareil en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages. Réduction des coûts grâce à la suppression des retouches manuelles au niveau des bords.
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent confort d'assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Réduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 5100
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3600
|Batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|500
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|258
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Plateau de brossage latéral
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage