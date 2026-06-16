Avec une contenance respective de 110 litres des réservoirs d'eau propre et d'eau sale ainsi qu'avec une tête de brosse-rouleau dotée d'une largeur de travail de 75 centimètres et d'une unité de balayage intégrée, l'autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 110 R permet des rendements surfaciques jusqu'à 5 100 m² par heure. Son plateau de brossage latéral de série permet d'augmenter la largeur de travail de 10 centimètres et de nettoyer de manière ciblée jusqu'aux bords. L'ensemble du paramétrage peut être effectué confortablement et en 30 langues via le grand écran couleur, les éléments de commande à code couleurs facilitent le travail à l'utilisateur, le siège réglable en hauteur garantit un maximum de confort, les feux de circulation diurne augmentent la sécurité et la fonction Auto-Fill permet de gagner un temps de travail précieux. Grâce au système à clé KIK innovant, qui permet d'attribuer aux différents utilisateurs différents droits pour le réglage des modes de nettoyage et autres fonctions, prévient efficacement les erreurs de manipulation. La B 110 R offre en outre un nettoyage dans le plus grand respect de l'environnement grâce au système de dosage de détergent DOSE et au dosage de l'eau en fonction de la vitesse.