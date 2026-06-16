De compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp heeft een robuust ontwerp. De borstelkop en wisser zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium – voor uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De schijfborstelkop D 60 met geïntegreerde veegfunctie zorgt betrouwbaar voor optimale reinigingsresultaten en schone vloeren. De 115 Ah AGM-accu maakt een lange gebruiksduur mogelijk. Het compacte ontwerp van de achterloopmachine zorgt voor een beter overzicht en wendbaarheid, zelfs in bijzonder smalle ruimtes. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe doseersysteem "Dose" helpt bovendien bij het nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen – waardoor geld en hulpbronnen worden bespaard. De autospoelfunctie maakt het contactloos reinigen van de vuilwatertank mogelijk, het autovulsysteem maakt het eenvoudig vullen van de verswatertank met een automatische waterstopfunctie. Met de universele vulslang is vers water eenvoudig bij te vullen uit elke kraan. Bovendien kunt u geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig vanaf uw smartphone bedienen met de Kärcher app "Machine connect".