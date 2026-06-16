L'autolaveuse aspirante compacte B 50 W Bp s'illustre par sa conception robuste. La tête de brossage et le suceur d'aspiration sont fabriqués à partir d'aluminium moulé sous pression durable – pour une excellente aspiration, y compris sur les surfaces structurées et dans les virages serrés. La tête de brossage à disques D 60 fiable garantit un résultat de nettoyage optimal et des sols propres. Une puissante batterie AGM de 115 Ah alimente la machine autotractée et permet une grande autonomie. Le design compact de l'appareil autotracté améliore la visibilité et la maniabilité, notamment dans les espaces exigus. La traction des roues facilite l'utilisation en réduisant l'effort physique. Le nouveau système de dosage « Dose » favorise en outre un dosage de détergent exact permettant d'économiser des frais et de préserver les ressources. La fonction Auto-Rinse permet un nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale tandis que le système Auto-Fill garantit un remplissage facile du réservoir d'eau propre avec coupure automatique de l'eau. L'appoint en eau propre se fait aisément à n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel. L'application « Machine connect » permet en outre une gestion très simple des paramètres et des informations avancés via smartphone.