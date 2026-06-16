Autolaveuse aspirante B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
Autolaveuse aspirante compacte B 50 W Bp pour le nettoyage humide des sols avec des composants robustes en aluminium, puissante batterie AGM de 115 Ah, système de dosage, tête de brossage à disques D 60 et Auto-Fill/Auto-Rinse.
L'autolaveuse aspirante compacte B 50 W Bp s'illustre par sa conception robuste. La tête de brossage et le suceur d'aspiration sont fabriqués à partir d'aluminium moulé sous pression durable – pour une excellente aspiration, y compris sur les surfaces structurées et dans les virages serrés. La tête de brossage à disques D 60 fiable garantit un résultat de nettoyage optimal et des sols propres. Une puissante batterie AGM de 115 Ah alimente la machine autotractée et permet une grande autonomie. Le design compact de l'appareil autotracté améliore la visibilité et la maniabilité, notamment dans les espaces exigus. La traction des roues facilite l'utilisation en réduisant l'effort physique. Le nouveau système de dosage « Dose » favorise en outre un dosage de détergent exact permettant d'économiser des frais et de préserver les ressources. La fonction Auto-Rinse permet un nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale tandis que le système Auto-Fill garantit un remplissage facile du réservoir d'eau propre avec coupure automatique de l'eau. L'appoint en eau propre se fait aisément à n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel. L'application « Machine connect » permet en outre une gestion très simple des paramètres et des informations avancés via smartphone.
Caractéristiques et avantages
Machine extrêmement compacteBonne visibilité et excellente manœuvrabilité. Prise en main facile, machine sûre et résistante aux dommages.
Connectivity/application pour smartphone « Machine connect »Éventail de fonctions et d'informations avancé. Surveillance des ressources, augmentation de la productivité, animations d'information relatives à la maintenance et au dépannage. Réglage de paramètres, édition des autorisations KIK.
Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pressionComposants robustes et résistants. Moins de temps d'arrêt de la machine et productivité accrue à moindres frais.
Suceur d'aspiration parabolique avec raclettes d'aspiration en Linatex
- Aspiration parfaite, y compris sur les sols structurés et dans les virages serrés.
- Moins de risques de dérapage et moins de retouches manuelles.
Tête de brossage à double disque D 60
- Largeur de travail et efficacité élevées.
- Productivité accrue et nettoyage plus rapide.
Système Eco!Flow
- Permet un dosage de l'eau en fonction de la vitesse.
- De bons résultats de nettoyage constants, même dans les virages.
Nouveau système de dosage de détergent « DOSE » intégré
- Dosage de détergent exact.
- Bon résultat de nettoyage constant et économies de frais efficaces.
- Changement sans contact des détergents grâce au système Closed Loop.
Système de nettoyage du réservoir Auto-Rinse
- Nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale.
- Sans éclaboussures.
Système de remplissage d'eau propre Auto-Fill
- Remplissage facile et rapide du réservoir d'eau propre.
- Gain de temps pendant le nettoyage, pas de débordement grâce à la coupure automatique.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|600
|Largeur d'aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre/sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3600
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2160
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 115
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 10
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|150
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1400
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,6
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Poids total autorisé (kg)
|241
|Poids sans accessoires (kg)
|180
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- DOSE
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Commande via application
- Système Auto-Fill
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage de bâtiments, de magasins ou d'établissements publics
- Pour le nettoyage des sols dans les cantines, les écoles et les hôpitaux
- Pour le nettoyage courant et le nettoyage d'appoint, par ex. dans les établissements publics