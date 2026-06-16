De BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah schrobzuigmachine is comfortabel in gebruik dankzij het zeer eenvoudige bedieningsconcept. De borstelkop en zuigmond worden handmatig omhoog en omlaag gebracht, de turbine start tegelijkertijd op. De borstelmotor start automatisch en het water wordt afgevoerd zodra de kop omlaag wordt gebracht en de bedieningshendel wordt ingedrukt. Andere voordelen zijn de stille schijfborstelkop, ideaal voor reinigen overdag, de compacte machine voor een goed overzicht en wendbaarheid, en de onderhoudsvrije AGM-batterij met 80 Ah voor looptijden tot 2 uur.