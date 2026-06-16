Schrob-/zuigmachine BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
De nieuwe BD 50/55 C Classic Bp schrobzuigmachine heeft een looptijd van 2 uur met zijn 80 Ah AGM accu en maakt indruk met een werkbreedte van 51 cm en het volume van de schoonwatertank en vuilwatertank van 55 l.
De BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah schrobzuigmachine is comfortabel in gebruik dankzij het zeer eenvoudige bedieningsconcept. De borstelkop en zuigmond worden handmatig omhoog en omlaag gebracht, de turbine start tegelijkertijd op. De borstelmotor start automatisch en het water wordt afgevoerd zodra de kop omlaag wordt gebracht en de bedieningshendel wordt ingedrukt. Andere voordelen zijn de stille schijfborstelkop, ideaal voor reinigen overdag, de compacte machine voor een goed overzicht en wendbaarheid, en de onderhoudsvrije AGM-batterij met 80 Ah voor looptijden tot 2 uur.
Kenmerken en voordelen
Compacte en robuuste constructie
- Zeer veelzijdige, eenvoudig te manoeuvreren machine die een goed overzicht biedt.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Optilbare aluminium borstelkop
- Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
- Uiterst robuust ontwerp.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle machinefuncties kunnen worden bediend met schakelaars, knoppen en draaiknoppen.
- Zeer korte inwerktijd.
Inclusief batterij en oplader
- Onderhoudsvrij en veilig. Grote capaciteit van 80 Ah voor een extra lange looptijd.
Handig vierwielsysteem
- Ideaal voor lange toepassingen zonder vermoeidheid.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de fysieke inspanning aanzienlijk.
Robuust standaard chassis
- Verlaagt de onderhoudsintervallen en -kosten.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
Uniek ontwerp van zuigsysteem
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid.
- Vermindert het bedrijfslawaai.
Afzonderlijk vuilwatertanksysteem
- Zeer eenvoudige reiniging.
- Verhoogt de hygiëne.
Vers water dop met reinigingsmiddel dosering
- Voor een gemakkelijke en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen.
- Verlaagt het verbruik en de kosten van het reinigingsmiddel.
Praktische Home Base
- Voor het meenemen van diverse toebehoren.
- Gereedschap voor handmatige reiniging altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Borstelmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|900
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|55 / 55
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1530
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 76
|Looptijd batterij (u)
|max. 2
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (kg)
|27
|Geluidsniveau (dB(A))
|65,2
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|240
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|137
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-Vormig
Uitvoering
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Warm aanbevolen voor toepassingen in gebouwreiniging en de hotelsector
- Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving, ook 's nachts.
- Ook geschikt voor schoonmaakklussen in de detailhandel, in kantines of kantoren
- Voor gebruik in hotels, catering, retail en auto concessies.