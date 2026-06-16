Autolaveuse aspirante BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
La nouvelle autolaveuse aspirante BD 50/55 C Classic Bp dotée d'une batterie AGM de 80 Ah offre une autonomie de deux heures et s'illustre par une largeur de travail de 51 cm ainsi qu'un volume d'eau propre et d'eau sale de 55 l.
Grâce à son concept d'utilisation particulièrement simple, l'autolaveuse aspirante BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah assure une prise en main aisée qui se passe de programmes. La tête de brossage et le suceur d'aspiration sont relevés et abaissés manuellement tandis que la turbine se met en marche en parallèle. Le moteur des brosses démarre automatiquement et l'eau est dispensée dès que la tête est abaissée et que le levier de commande est actionné. Parmi ses autres atouts, on trouve la tête de brossage à disques silencieuse parfaitement adaptée au nettoyage en journée, le format compact de la machine pour une bonne visibilité et manœuvrabilité ainsi que la batterie AGM sans maintenance d'une capacité de 80 Ah pour jusqu'à deux heures d'autonomie.
Caractéristiques et avantages
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable, facile à manœuvrer et offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Tête de brossage en aluminium relevable
- Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
- Modèle extrêmement robuste.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Utilisation de toutes les fonctions de la machine à l'aide d'interrupteurs, de boutons ou de boutons tournants.
- Prise en main très rapide.
Batterie et chargeur inclus
- Sans maintenance et sûre : avec une capacité importante de 80 Ah pour une autonomie particulièrement longue.
Système à quatre roues pratique
- Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.
Châssis standard robuste
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.
- Augmente la fiabilité.
Conception unique du système d'aspiration
- Augmente la facilité d'utilisation.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
Système de réservoir d'eau sale séparé
- Nettoyage particulièrement simple.
- Augmente l'hygiène.
Bouchon d'eau froide avec dosage du détergent
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Réduit la consommation de détergents et les coûts.
Home-Base pratique
- Pour le transport d'un kit d'accessoires variés.
- Les ustensiles pour un nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|900
|Réservoir eau propre/sale (l)
|55 / 55
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2550
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1530
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 76
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg)
|27
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65,2
|Poids total autorisé (kg)
|240
|Poids sans accessoires (kg)
|137
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Particulièrement adapté aux interventions dans le nettoyage des bâtiments et dans l'hôtellerie
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit ainsi que de nuit
- Convient également pour les interventions de nettoyage dans le commerce de détail, les cantines ou les bureaux
- Pour des interventions dans l'industrie hôtelière et de la restauration, le commerce de détail et les concessionnaires automobiles