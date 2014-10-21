Professional
Hoge druk
De voordelen zijn duidelijk: sneller en beter reinigen in combinatie met een laag energieverbruik en geringe afvalwaterbelasting. Reinigings- en onderhoudsproducten van Kärcher zorgen in de industrie, de ambachtelijke sector en de levensmiddelensector voor glanzende resultaten. Hogedrukreinigers en reinigingsmiddelen die perfect op elkaar zijn afgestemd.
Oppervlakken
Alle Kärcher-producten voor handmatige reiniging zijn speciaal ontworpen voor de wensen en behoeften van de schoonmaakbranche. Ze verwijderen alle soorten vuil grondig en snel zonder het oppervlak te beschadigen. De schoonmaakbranche en facility management hebben tegenwoordig meer wensen dan alleen maar goed schoonmaken. De gekozen middelen moeten veel meer bieden. Ze moeten aangenaam ruiken en milieuvriendelijk zijn. Concentraten moeten eenvoudig en in de juiste dosering kunnen worden toegevoegd. Flessen moeten ergonomisch zijn.
Vloeren
Kärcher FloorPro reinigingsmiddelen hebben een hoog rendement zodat u sneller en met minder kracht maximale reinigingsresultaten realiseert. In het reinigingssysteem van Kärcher zijn apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen perfect op elkaar afgestemd. Dit betekent dat u uw werkzaamheden gemakkelijker, sneller en comfortabeler kunt uitvoeren. Tegelijkertijd worden de reinigingsapparaten en de te reinigen oppervlakken optimaal beschermt.
Tapijt
De CarpetPro-Line reinigt en onderhoudt textieloppervlakken veilig en doeltreffend. Met het innovatieve systeem zijn tapijten sneller schoon en weer droog, en er wordt voorkomen dat tapijten snel weer vuil worden. Het reinigt behoedzaam en ontziet het milieu en uw portemonnee. De CarpetPro-Line is gebaseerd op de iCapsol-technologie die het vuil inkapselt en bindt. Het tapijt hoeft niet te worden nagespoeld omdat het ingekapselde vuil eenvoudig bij de eerstvolgende onderhoudsreiniging wordt opgezogen. Het tapijt is in een handomdraai weer droog en begaanbaar.
Onderdelen
Bij de industriële productie moeten elke dag miljoenen onderdelen worden gereinigd, als voorbereiding op coating of eindmontage. Hier worden zeer hoge eisen gesteld aan de reinigende werking, oppervlaktebescherming en afwezigheid van residuen. Kärcher heeft hiervoor speciale, zeer effectieve reinigingsmiddelen ontwikkeld die in conventionele en biologische onderdelenreinigers van Kärcher overtuigende resultaten behalen. Daarom zijn de biologische onderdelenreinigers PC Bio 100 en PC Bio 200 van Kärcher onderscheiden met de Automechanika Award. Alle onderdelenreinigingsmiddelen van Kärcher zijn NTA-vrij en vrij van oplossingsmiddelen (VOC-vrij).
Voertuig
Onze reinigingsmiddelen zijn bij alle waterhardheden volledig werkzaam en exact afgestemd op Kärcher wasinstallaties. Speciale bestanddelen beschermen de waterhoudende delen tegen corrosie. ASF-producten van Kärcher met gepatenteerde afscheidingsvriendelijke recepturen zijn bijzonder milieuvriendelijk.
Sanitaire ruimtes
Frisse geur; gelformule voor betere hechting; materiaalveilig en milieuvriendelijk; dagelijkse reiniging; verwijdert kalk, vuil en vetresten; bijvoorbeeld voor toiletten, urinoirs; diverse producten breken geurstoffen ook microbiologisch af; deodoriserend en antibacterieel.