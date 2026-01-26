Tapijt

De CarpetPro-Line reinigt en onderhoudt textieloppervlakken veilig en doeltreffend. Met het innovatieve systeem zijn tapijten sneller schoon en weer droog, en er wordt voorkomen dat tapijten snel weer vuil worden. Het reinigt behoedzaam en ontziet het milieu en uw portemonnee. De CarpetPro-Line is gebaseerd op de iCapsol-technologie die het vuil inkapselt en bindt. Het tapijt hoeft niet te worden nagespoeld omdat het ingekapselde vuil eenvoudig bij de eerstvolgende onderhoudsreiniging wordt opgezogen. Het tapijt is in een handomdraai weer droog en begaanbaar.