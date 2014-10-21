Professional
Haute pression
Des avantages substantiels : un nettoyage plus rapide et de meilleure qualité, moins coûteux en énergie et en eau. Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher donnent des résultats brillants dans l'industrie, l'artisanat et le secteur alimentaire. Un nettoyeur haute pression et un détergent parfaitement adaptés l'un à l'autre.
Surface
Tous les produits Kärcher pour le nettoyage manuel sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des prestataires de service de nettoyage. Ils éliminent de manière fiable et rapide toutes les salissures classiques sans agresser les surfaces. Cependant, la capacité de nettoyage seule ne suffit plus aujourd'hui à répondre aux besoins professionnels des prestataires de service de nettoyage et de la gestion de site. Les produits retenus doivent offrir beaucoup plus : parfum agréable, impact environnemental réduit, dosage fiable des concentrés et bonne maniabilité grâce à des récipients ergonomiques.
Sol
Les détergents Kärcher FloorPro offrent une efficacité élevée et garantissent un nettoyage ultra-performant, à moindre effort et rapidement. Les systèmes de nettoyage Kärcher incluent des appareils, des accessoires et des détergents fonctionnant en accord parfait. Ainsi peuvent-ils rendre votre travail plus facile, plus rapide et plus confortable. Sans oublier la protection optimale dont bénéficient alors les équipements de nettoyage et les surfaces à nettoyer.
Moquette
La gamme de produits CarpetPro permet le nettoyage et l'entretien des surfaces textiles d'une manière douce et efficace. Cette solution innovante accélère les opérations de nettoyage et de séchage, empêche une redéposition rapide et préserve les surfaces traitées, dans le respect de l'environnement et du budget. La gamme CarpetPro est fondée sur la technologie iCapsol, qui permet d'encapsuler et de fixer les impuretés. Il n'est plus nécessaire de rincer la moquette, les résidus de saleté encapsulés étant facilement aspirés au cours du nettoyage d'entretien qui suit. La moquette est rapidement sèche et à nouveau praticable.
Pièces
En production industrielle, des millions de pièces doivent être nettoyées chaque jour en préparation d'un revêtement ou d'un assemblage final. Dans ce domaine, les exigences en matière d'efficacité du nettoyage, de protection des surfaces et d'absence de résidus sont immenses. Pour y répondre, Kärcher a développé des détergents spéciaux, à haute efficacité, qui affichent des performances impressionnantes en matière de nettoyage de pièces, qu'ils soient conventionnels ou Kärcher Bio. C'est d'ailleurs pourquoi les nettoyants pour pièces Kärcher Bio PC Bio 100 et PC Bio 200 ont reçu le « Automechanika Award ». Tous les nettoyants pour pièces Kärcher sont sans NTA et sans solvant (sans COV, composés organiques volatils).
Véhicule
Nos détergents sont pleinement efficaces quelle que soit la dureté de l'eau et parfaitement adaptés aux installations de lavage Kärcher. Des composants spéciaux protègent le circuit d'eau de la corrosion. Les produits Kärcher ASF sont particulièrement respectueux de l'environnement grâce à leurs formules brevetées qui favorisent l'action du séparateur d'huile.
Sanitaires
Parfum frais ; meilleure couverture grâce à la texture gel ; respect des matériaux et de l'environnement ; nettoyage quotidien ; supprime les dépôts de tartre, de poussière et de graisse ; par ex. pour les toilettes et les urinoirs ; dégradation microbiologique de nombreux produits ; désodorisant et antibactérien.