Les détergents Kärcher FloorPro offrent une efficacité élevée et garantissent un nettoyage ultra-performant, à moindre effort et rapidement. Les systèmes de nettoyage Kärcher incluent des appareils, des accessoires et des détergents fonctionnant en accord parfait. Ainsi peuvent-ils rendre votre travail plus facile, plus rapide et plus confortable. Sans oublier la protection optimale dont bénéficient alors les équipements de nettoyage et les surfaces à nettoyer.

Détachage

Nettoyage quotidien

Utilisation universelle ; pour le nettoyage d'entretien de tous les sols durs et élastiques résistants à l'eau ; très économique ; nettoyage sans traces ; particulièrement peu moussant ; élimine de manière fiable les taches de graisse, d'huile et de matières minérales ; séchage rapide

Nettoyage intermédiaire / Spray Cleaner

Nettoyage et entretien en un seul produit ; élimine les marques de talon et les traces de pas ; film de protection avec un haut pouvoir couvrant ; antidérapant ; antipoussière ; résistance à l'usure

Détergents basiques

Détergent puissant ; saletés tenaces ; élimine même les traces résistantes ; haute efficacité ; élimination simple de la cire, etc. ; peu moussant ; écologique ; note parfumée fraîche

Détergents

Produit pour l'entretien et la protection des revêtements de sol durs et élastiques ; excellents pouvoir couvrant, adhérence, pouvoir antidérapant et résistance à l'abrasion ; résistance accrue ; antidérapant, antipoussière, résistant à l'usure ; le sol devient plus dur et plus résistant à l'usure

