Onderdelen

Bij de industriële productie moeten elke dag miljoenen onderdelen worden gereinigd, als voorbereiding op coating of eindmontage. Hier worden zeer hoge eisen gesteld aan de reinigende werking, oppervlaktebescherming en afwezigheid van residuen. Kärcher heeft hiervoor speciale, zeer effectieve reinigingsmiddelen ontwikkeld die in conventionele en biologische onderdelenreinigers van Kärcher overtuigende resultaten behalen. Daarom zijn de biologische onderdelenreinigers PC Bio 100 en PC Bio 200 van Kärcher onderscheiden met de Automechanika Award. Alle onderdelenreinigingsmiddelen van Kärcher zijn NTA-vrij en vrij van oplossingsmiddelen (VOC-vrij).