Onze zeer robuuste éénschijfsmachine BDS 43/150 C Classic biedt een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en is zeer veelzijdig voor een grondige vloerreiniging. Met zijn krachtige motor van 1.500 watt is hij uiterst geschikt voor zowel het grondig reinigen van harde en veerkrachtige vloeren en textieloppervlakken, als voor het polijsten van parket. Met zijn werkbreedte van 430 mm, is hij ideaal voor de meeste toepassingen in de schoonmaaksector. Het volledig onderhoudsvrije metalen planeetwieldrijfwerk zorgt voor een lange levensduur en duidelijk lagere onderhoudskosten in vergelijk tot riemaangedreven machines. Een padhouder is reeds bij de levering inbegrepen.