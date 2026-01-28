Éénschijfsmachine BDS 43/150 C Classic
De BDS 43/150 C Classic is een zeer robuuste éénschijfsmachine voor verschillende reinigingstoepassingen van vloeren. Met een onderhoudsarme planeetwielaandrijving en een krachtige motor van 1.500 watt .
Onze zeer robuuste éénschijfsmachine BDS 43/150 C Classic biedt een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en is zeer veelzijdig voor een grondige vloerreiniging. Met zijn krachtige motor van 1.500 watt is hij uiterst geschikt voor zowel het grondig reinigen van harde en veerkrachtige vloeren en textieloppervlakken, als voor het polijsten van parket. Met zijn werkbreedte van 430 mm, is hij ideaal voor de meeste toepassingen in de schoonmaaksector. Het volledig onderhoudsvrije metalen planeetwieldrijfwerk zorgt voor een lange levensduur en duidelijk lagere onderhoudskosten in vergelijk tot riemaangedreven machines. Een padhouder is reeds bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Sterke motorZeer robuuste uitvoering die lang meegaat. Krachtig bij diverse toepassingen. Lage bedrijfs- en onderhoudskosten.
Stevig planeetwieldrijfwerkVoorzien van duurzame tandraderen van metaal. Minder slijtage en minder onderhoudskosten vergeleken met een aandrijfwals. Een hoger koppel in vergelijking met de gebruikelijke aandrijfwals. Stil, duurzaam en onderhoudsvrij.
Eenvoudige bedieningPrettige en eenvoudige bediening. Zeer goede balans en rijstabiliteit.
Extra stopcontact
- Voor de aansluiting van een afzuiginstallatie waardoor minder stofontwikkeling plaatsheeft.
- Verhoogt de reinigingsprestaties.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Werking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkhoogte (mm)
|90
|Borsteltoerental (tr/min)
|150
|Borsteldruk (kg)
|43
|Geluidsniveau (dB(A))
|66
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|44,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|940 x 430 x 1105
Inbegrepen bij levering
- Padhouder
Uitvoering
- Tank optioneel: 10 l
- Werking op elektriciteit
Videos
Toepassingen
- Perfect voor facilitaire dienstverleners om in te zetten in openbare gebouwen of kantoren.
- Voor een grondige reiniging van alle vloeren - van harde vloeren tot tapijten