Notre monobrosse BDS 43/150 C Classic très robuste séduit par son rapport qualité-prix exceptionnel et sa très grande polyvalence pour le nettoyage en profondeur de sols. Grâce à son moteur puissant de 1 500 W, elle convient aussi bien sur des revêtements textiles et des sols souples et durs que pour le ponçage de parquets usés. Sa largeur de travail de 430 mm la rend idéale pour la plupart des applications dans le domaine du nettoyage de bâtiments. Quant à son entraînement planétaire sans maintenance à roues dentées métalliques robustes, il garantit une longue durée de vie, ainsi qu'une usure et des coûts de maintenance considérablement réduits par rapport à un entraînement par courroie. L'équipement standard comprend déjà un plateau entraîneur à pad.