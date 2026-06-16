Éénschijfsmachine BDS 43/DUO C
Universele eenschijfsmachine BDS 43/DUO C voor het reinigen, polijsten en schuren van verschillende vloersoorten. De machine maakt indruk met een uitstekende soepele werking bij 150 of 300 tpm.
Met een werkbreedte van 43 centimeter, variabel toerental (150 of 300 tpm) en een krachtige motor van 1500 W maakt onze eenschijfsmachine BDS 43/DUO C verschillende toepassingsgebieden mogelijk. De machine is geschikt voor het reinigen van zowel harde als elastische vloeren en vloerbedekking, voor het polijsten van verschillende ondergronden en zelfs voor het schuren van parket. De BDS 43/DUO C overtuigt door een uitstekende soepele loop. Bovendien ondersteunt de brede handgreep een eenvoudige bediening van de machine, zodat iedereen deze zonder problemen kan bedienen.
Kenmerken en voordelen
Twee snelhedenKeuze tussen 150 omw./min en 300 omw./min per omslagpunt Schakelaar eenvoudig te bereiken op tussenstuk
Uitermate stilOok toepasbaar in zeer geluidsgevoelige omgevingen (bv. hotel, ziekenhuis of kantoor).
Sterke motorZeer robuuste uitvoering die lang meegaat. Hoog koppel voor efficiënt werken.
Zeer laag dek
- Voor reiniging onder meubels en verwarmingsradiatoren.
Grote wielen
- Ook gemakkelijk te transporteren over langere afstanden.
- Het apparaat kan ook traptreden aan.
Uitgebreid toebehoren
- Op de toepassing afgestemde accessoires zoals reservoir, borstels met verschillende hardheid, padhouders, verschillende pads, microvezelpad, diamantpads enz.
- Systematische reiniging: voor iedere toepassing het passende toebehoren.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Werking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkhoogte (mm)
|90
|Borsteltoerental (tr/min)
|150 - 300
|Borsteldruk (kg)
|45
|Geluidsniveau (dB(A))
|66
|Stroomsoort (V)
|220
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|49,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|940 x 430 x 1070
Inbegrepen bij levering
- Padhouder
Uitvoering
- Tank optioneel: 10 l
- Werking op elektriciteit
Videos
Toepassingen
- Voor het reinigen van harde, elastische en textiele vloerbedekkingen.
- Ook ideaal voor het polijsten en schuren van parket.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen BDS 43/DUO C
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.