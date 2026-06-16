Met een werkbreedte van 43 centimeter, variabel toerental (150 of 300 tpm) en een krachtige motor van 1500 W maakt onze eenschijfsmachine BDS 43/DUO C verschillende toepassingsgebieden mogelijk. De machine is geschikt voor het reinigen van zowel harde als elastische vloeren en vloerbedekking, voor het polijsten van verschillende ondergronden en zelfs voor het schuren van parket. De BDS 43/DUO C overtuigt door een uitstekende soepele loop. Bovendien ondersteunt de brede handgreep een eenvoudige bediening van de machine, zodat iedereen deze zonder problemen kan bedienen.