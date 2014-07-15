Schrob-/zuigmachine BR 30/4 C Adv

De zeer compacte en lichte schrobzuigmachine BR 30/4 C, met een gewicht van slechts 12 kg, is het innovatieve en krachtige alternatief voor de handmatige reiniging van harde oppervlakken van 20 tot 200 m². De vloer is direct na het reinigen droog en daardoor slipvast en weer beloopbaar. Perfect voor het reinigen van kleinere winkels, restaurants, benzinestations, supermarkten, sanitaire voorzieningen, hotels of kan naast bestaande schrobzuigmachines worden gebruikt. Met handmatige afzuiging voor ontoegankelijke hoekjes, en een microvezelrol speciaal voor het reinigen van fijnsteengoed-tegels.