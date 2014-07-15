Schrob-/zuigmachine BR 30/4 C Adv
De zeer compacte en lichte schrobzuigmachine BR 30/4 C, met een gewicht van slechts 12 kg, is het innovatieve en krachtige alternatief voor de handmatige reiniging van harde oppervlakken van 20 tot 200 m². De vloer is direct na het reinigen droog en daardoor slipvast en weer beloopbaar. Perfect voor het reinigen van kleinere winkels, restaurants, benzinestations, supermarkten, sanitaire voorzieningen, hotels of kan naast bestaande schrobzuigmachines worden gebruikt. Met handmatige afzuiging voor ontoegankelijke hoekjes, en een microvezelrol speciaal voor het reinigen van fijnsteengoed-tegels.
Deze machine is even gemakkelijk te manoeuvreren als een borstelstofzuiger. Er is tien keer meer contactdruk in vergelijking met dweilen met de hand, waardoor de reinigingsprestaties veel beter zijn. En dit bij een rollersnelheid van ongeveer 1.500 omwentelingen. De machine behoudt de zuigkracht zowel bij het voor- als bij het achterwaarts reinigen. De zuigmonden kunnen ook omhoog worden gezet voor hardnekkig vuil. Dit zorgt voor een langere contacttijd van de reinigingsoplossing op de ondergrond.
Kenmerken en voordelen
Sneldraaiende walsborstelVoor een tienmaal hogere borsteldruk dan bij handmatige reiniging. De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen. De wals zorgt ervoor dat het apparaat automatisch vooruitrijdt. Het hoeft dus niet te worden geduwd.
Onmiddellijk droogDe zachte zuigstrips zuigen de vloer droog – in voorwaartse en achterwaartse richting. Tijdens de intensieve reiniging kan de afzuiging met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
Afneembare reservoirs
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Werking op elektriciteit
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|300
|Werkbreedte zuigen (mm)
|300
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|4 / 4
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|200
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|130
|Borsteltoerental (tr/min)
|1450
|Borsteldruk (g/cm²)
|100
|Waterverbruik (l/min)
|0,3
|Geluidsniveau (dB(A))
|max. 72
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Max. vermogen (W)
|820
|Kleur
|antraciet
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|495 x 340 x 1145
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 1 Stuk(s)
- Microvezelwals: 1 Stuk(s)
- Transportwielen
- 2 zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
- Handmatig opzuigen
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Werking op elektriciteit
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.