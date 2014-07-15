Autolaveuse aspirante BR 30/4 C Ep Adv

L'autolaveuse aspirante BR 30/4 C très compacte et très légère avec son poids de seulement 12 kg offre une alternative innovante et puissante au nettoyage manuel des surfaces dures comprises entre 20 et 200 m². Le sol est immédiatement sec après le nettoyage, ce qui évite les risques de dérapage et le rend à nouveau praticable. Idéale pour le nettoyage des petites boutiques, des restaurants, des stations-services, des supermarchés, des sanitaires, des hôtels, des snacks ou bien comme complément aux autolaveuses aspirantes existantes. Avec fonction d'aspiration manuelle pour aspirer dans les coins inaccessibles. Avec rouleau microfibres spécialement prévu pour le nettoyage du grès cérame fin.