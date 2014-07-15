Autolaveuse aspirante BR 30/4 C Ep Adv
L'autolaveuse aspirante BR 30/4 C très compacte et très légère avec son poids de seulement 12 kg offre une alternative innovante et puissante au nettoyage manuel des surfaces dures comprises entre 20 et 200 m². Le sol est immédiatement sec après le nettoyage, ce qui évite les risques de dérapage et le rend à nouveau praticable. Idéale pour le nettoyage des petites boutiques, des restaurants, des stations-services, des supermarchés, des sanitaires, des hôtels, des snacks ou bien comme complément aux autolaveuses aspirantes existantes. Avec fonction d'aspiration manuelle pour aspirer dans les coins inaccessibles. Avec rouleau microfibres spécialement prévu pour le nettoyage du grès cérame fin.
L'aspiro-laveuse BR 30/4 C est la solution hygiénique et rapide des petites surfaces. Les sols sont lavés et séchés en un seul passage ; le nettoyage se fait exclusivement à l'eau claire et les mains ne sont jamais en contact avec l'eau. Maniable et simple d'utilisation, elle se faufile partout même sous les meubles.
Caractéristiques et avantages
Brosse-rouleau à grande vitesse10 fois plus de pression par rapport à un nettoyage manuel. Brosse-rouleau pour nettoyer les surfaces structurées et les joints. Rotation du rouleau provoque un effet de traction pour faciliter le nettoyage.
Séchage rapideRaclette en caoutchouc souple pour éliminer l'humidité - en avant et en arrière Pour un nettoyage en profondeur, l'aspiration peut être désactivée par l'intermédiaire d'une pédale.
Réservoirs amovibles
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|300
|Largeur d'aspiration (mm)
|300
|Réservoir eau propre/sale (l)
|4 / 4
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|200
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|130
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1450
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|100
|Consommation d'eau (l/min)
|0,3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|max. 72
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Puissance absorbée (W)
|820
|Couleur
|anthracite
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|495 x 340 x 1145
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
- Rouleau microfibre: 1 Pièce(s)
- Roues de transport
- 2 Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)
- Aspiration manuelle
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Fonctionnement sur secteur
Vidéos
Accessoires
Détergents
Piéces détachées BR 30/4 C Ep Adv
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.