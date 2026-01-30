Schrob-/zuigmachine BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
Stil, krachtig en zeer eenvoudig te bedienen: de compacte schrobzuigmachine BD 50/55 C Classic Bp Pack met onderhoudsvrije 115 Ah AGM-batterij voor een gebruikstijd tot wel 3 uur.
Onze compacte schrobzuigmachine BD 50/55 C Classic Bp Pack is een slimme en succesvolle mix van hoogwaardige onderdelen en een bewuste beperking tot de essentie. Zo is de borstelkop, die gemakkelijk kan worden opgetild voor transport, gemaakt van gegoten aluminium. Deze kan handmatig worden verlaagd of opgetild, terwijl het starten en stoppen van de borstelmotor en de zuigturbine eenvoudig worden bediend via een centrale bedieningshendel. Het zeer compacte ontwerp met een werkbreedte van 51 cm en twee 55-liter tanks zorgt voor een optimaal overzicht en manoeuvreerbaarheid tegelijkertijd, zelfs in kritieke ruimtelijke omstandigheden. Dankzij de zeer stille schijfborstelkop is de BD 50/55 C Classic Bp Pack ook ideaal voor reinigingstoepassingen in geluidsgevoelige gebieden. De onderhoudsvrije AGM-batterij met een capaciteit van 115 Ah zorgt voor een gebruikstijd van 3 uur.
Kenmerken en voordelen
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Optilbare aluminium borstelkop
- Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
- Uiterst robuust ontwerp.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Eenvoudig concept met zelfverklarende symbolen en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Zeer korte inwerktijd.
Inclusief batterij en oplader
- Volledig onderhoudsvrij; vastlopen is niet mogelijk; groot vermogen van 105 Ah voor extra lange looptijd.
Handig vierwielsysteem
- Ideaal voor lange toepassingen zonder vermoeidheid.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de fysieke inspanning aanzienlijk.
Robuust standaard chassis
- Verlaagt de onderhoudsintervallen en -kosten.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
Uniek ontwerp van zuigsysteem
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid.
- Vermindert het bedrijfslawaai.
Afzonderlijk vuilwatertanksysteem
- Zeer eenvoudige reiniging.
- Verhoogt de hygiëne.
Vers water dop met reinigingsmiddel dosering
- Voor een gemakkelijke en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen.
- Verlaagt het verbruik en de kosten van het reinigingsmiddel.
Praktische Home Base
- Voor het meenemen van diverse toebehoren.
- Gereedschap voor handmatige reiniging altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Borstelmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|900
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|55 / 55
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1530
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 105
|Looptijd batterij (u)
|max. 3
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (kg)
|27
|Geluidsniveau (dB(A))
|65,2
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|240
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|138
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-Vormig
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Warm aanbevolen voor toepassingen in gebouwreiniging en de hotelsector
- Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving, ook 's nachts.
- Ook geschikt voor schoonmaakklussen in de detailhandel, in kantines of kantoren
- Voor gebruik in hotels, catering, retail en auto concessies.
- Retail
- Voor reiniging in de gezondheidszorg, transport sector en industrie.
- Industrie
- Automotive
- Kantoorgebouwen