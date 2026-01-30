Onze compacte schrobzuigmachine BD 50/55 C Classic Bp Pack is een slimme en succesvolle mix van hoogwaardige onderdelen en een bewuste beperking tot de essentie. Zo is de borstelkop, die gemakkelijk kan worden opgetild voor transport, gemaakt van gegoten aluminium. Deze kan handmatig worden verlaagd of opgetild, terwijl het starten en stoppen van de borstelmotor en de zuigturbine eenvoudig worden bediend via een centrale bedieningshendel. Het zeer compacte ontwerp met een werkbreedte van 51 cm en twee 55-liter tanks zorgt voor een optimaal overzicht en manoeuvreerbaarheid tegelijkertijd, zelfs in kritieke ruimtelijke omstandigheden. Dankzij de zeer stille schijfborstelkop is de BD 50/55 C Classic Bp Pack ook ideaal voor reinigingstoepassingen in geluidsgevoelige gebieden. De onderhoudsvrije AGM-batterij met een capaciteit van 115 Ah zorgt voor een gebruikstijd van 3 uur.