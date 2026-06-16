Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75
Zit-schrobzuigmachine B 110 R met DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem, toerentalafhankelijke waterdosering en innovatief KIK-sleutelsysteem
Accu-zitschrobzuigmachine B 110 R met beproefde walsborsteltechniek, 75 centimeter werkbreedte en geïntegreerde veegfunctie voor snelle en diepe reiniging in slechts één stap. Om hulpbronnen te besparen beschikt de machine over het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem en een snelheidsafhankelijke waterdosering. Voor het comfortabel en tijdbesparend vullen van de verswatertank van 110 liter is onze innovatieve Auto Fill-functie standaard aanwezig. Ook het grote kleurendisplay, dat in 30 talen te bedienen is en waarop alle belangrijke instellingen gedaan worden, is standaard. Om bedieningsfouten te voorkomen, kunnen met het innovatieve KIK-sleutelsysteem aan elke gebruiker individuele toegangsrechten worden toegewezen. Bovendien profiteert de gebruiker van een hoog rijcomfort en verhoogde veiligheid dankzij de flexibele zithoogteverstelling en dagrijverlichting. Als optie is ook een zijdelings schrobdek verkrijgbaar om de werkbreedte te vergroten en dicht bij de randen te reinigen.
Kenmerken en voordelen
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunitGemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen. Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil. Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
In de hoogte verstelbare stoelPerfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdoseringVermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden. De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad. Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|950
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|Batterij (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 4
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|1200
|Borsteldruk (g/cm²)
|500
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Max. vermogen (W)
|tot 2350
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|650
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|251
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inbegrepen bij levering
- Inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- In de hoogte verstelbare stoel
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
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Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen