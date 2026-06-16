Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75

Zit-schrobzuigmachine B 110 R met DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem, toerentalafhankelijke waterdosering en innovatief KIK-sleutelsysteem

Accu-zitschrobzuigmachine B 110 R met beproefde walsborsteltechniek, 75 centimeter werkbreedte en geïntegreerde veegfunctie voor snelle en diepe reiniging in slechts één stap. Om hulpbronnen te besparen beschikt de machine over het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem en een snelheidsafhankelijke waterdosering. Voor het comfortabel en tijdbesparend vullen van de verswatertank van 110 liter is onze innovatieve Auto Fill-functie standaard aanwezig. Ook het grote kleurendisplay, dat in 30 talen te bedienen is en waarop alle belangrijke instellingen gedaan worden, is standaard. Om bedieningsfouten te voorkomen, kunnen met het innovatieve KIK-sleutelsysteem aan elke gebruiker individuele toegangsrechten worden toegewezen. Bovendien profiteert de gebruiker van een hoog rijcomfort en verhoogde veiligheid dankzij de flexibele zithoogteverstelling en dagrijverlichting. Als optie is ook een zijdelings schrobdek verkrijgbaar om de werkbreedte te vergroten en dicht bij de randen te reinigen.

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75: Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen. Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil. Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75: In de hoogte verstelbare stoel
In de hoogte verstelbare stoel
Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75: Snelheidsafhankelijke waterdosering
Snelheidsafhankelijke waterdosering
Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden. De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad. Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
  • Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
  • Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
  • Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels (mm) 750
Werkbreedte zuigen (mm) 950
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 4500
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 3150
Batterij (V) 24
Looptijd batterij (u) max. 4
Spanning (voeding voor batterijlader) (V) 100 - 230
Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz) 50 - 60
Stijgingspercentage (%) 10
Borsteltoerental (tr/min) 1200
Borsteldruk (g/cm²) 500
Waterverbruik (l/min) max. 5,7
Geluidsniveau (dB(A)) 59
Max. vermogen (W) tot 2350
Toegestaan totaal gewicht (kg) 650
Software-updates beschikbaar tot 2032-01-01
Gewicht zonder toebehoren (kg) 251
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1695 x 975 x 1315

Inbegrepen bij levering

  • Inbouwoplader
  • Zuigbalk, gebogen
  • doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem

Uitvoering

  • Auto-Fill
  • Reservoirspoelsysteem
  • Aandrijving
  • Automatische waterstop
  • DOSE
  • Parkeerstand
  • Geïntegreerde veeginstallatie
  • Magneetventiel
  • 2-tank-systeem
  • In de hoogte verstelbare stoel
  • Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
  • standaard verlichting voor overdag
  • kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
  • robuuste voorbumper
  • met snelheidsafhankelijke waterdosering
  • Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
  • Kärcher kleur- en bedieningsconcept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
  • uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
  • Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
  • elektrische en mechanische vlotterschakelaar
  • Easy Operation keuzeschakelaar
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +R75
Videos
Toepassingen
  • Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
  • Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen
Toebehoren
Reinigingsmiddel