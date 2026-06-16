Accu-zitschrobzuigmachine B 110 R met beproefde walsborsteltechniek, 75 centimeter werkbreedte en geïntegreerde veegfunctie voor snelle en diepe reiniging in slechts één stap. Om hulpbronnen te besparen beschikt de machine over het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem en een snelheidsafhankelijke waterdosering. Voor het comfortabel en tijdbesparend vullen van de verswatertank van 110 liter is onze innovatieve Auto Fill-functie standaard aanwezig. Ook het grote kleurendisplay, dat in 30 talen te bedienen is en waarop alle belangrijke instellingen gedaan worden, is standaard. Om bedieningsfouten te voorkomen, kunnen met het innovatieve KIK-sleutelsysteem aan elke gebruiker individuele toegangsrechten worden toegewezen. Bovendien profiteert de gebruiker van een hoog rijcomfort en verhoogde veiligheid dankzij de flexibele zithoogteverstelling en dagrijverlichting. Als optie is ook een zijdelings schrobdek verkrijgbaar om de werkbreedte te vergroten en dicht bij de randen te reinigen.