Autolaveuse aspirante B 110 R Bc+R75+DOSE
Autolaveuse aspirante autoportée B 110 R favorisant le respect de l'environnement avec système de dosage de détergent DOSE, dosage de l'eau en fonction de la vitesse et système à clé KIK innovant.
Autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 110 R dotée d'une technologie à brosse-rouleau éprouvée, avec 75 centimètres de largeur de travail et fonction de balayage intégrée pour un nettoyage rapide et efficace en un seul passage. Afin de favoriser le respect de l'environnement, l'appareil est muni du système de dosage de détergent DOSE ainsi que d'un dosage de l'eau en fonction de la vitesse. Pour un remplissage confortable du réservoir d'eau propre de 110 litres en un rien de temps, notre fonction Auto-Fill innovante fait partie de l'équipement de série. Également de série : le grand écran couleur utilisable en 30 langues et permettant de procéder à tous les paramétrages essentiels. Afin de prévenir de manière fiable les erreurs de manipulation, des droits d'accès individuels peuvent être attribués à chaque utilisateur par le biais du système à clé KIK innovant. De plus, l'utilisateur bénéficie d'un grand confort de conduite grâce au réglage en hauteur flexible du siège et d'un niveau sécurité élevé grâce aux feux de circulation diurne. Un plateau de brossage latéral permettant d'augmenter la largeur de travail et de nettoyer au plus près des bords est disponible en option.
Caractéristiques et avantages
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégréeEn aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection. Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets. Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent confort d'assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesseRéduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente. La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique. Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|500
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|251
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage