Autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 110 R dotée d'une technologie à brosse-rouleau éprouvée, avec 75 centimètres de largeur de travail et fonction de balayage intégrée pour un nettoyage rapide et efficace en un seul passage. Afin de favoriser le respect de l'environnement, l'appareil est muni du système de dosage de détergent DOSE ainsi que d'un dosage de l'eau en fonction de la vitesse. Pour un remplissage confortable du réservoir d'eau propre de 110 litres en un rien de temps, notre fonction Auto-Fill innovante fait partie de l'équipement de série. Également de série : le grand écran couleur utilisable en 30 langues et permettant de procéder à tous les paramétrages essentiels. Afin de prévenir de manière fiable les erreurs de manipulation, des droits d'accès individuels peuvent être attribués à chaque utilisateur par le biais du système à clé KIK innovant. De plus, l'utilisateur bénéficie d'un grand confort de conduite grâce au réglage en hauteur flexible du siège et d'un niveau sécurité élevé grâce aux feux de circulation diurne. Un plateau de brossage latéral permettant d'augmenter la largeur de travail et de nettoyer au plus près des bords est disponible en option.